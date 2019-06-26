В Ростовской области ликвидировали пожар в ангарах

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июн - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание в ангарах в Азовском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.

Пожар произошел в 23.05 мск в двух ангарах на территории ООО "Росполимер", занимающегося производством полимерных люков.

Пожару был присвоен второй ранг. В 00.43 мск пожар удалось локализовать на площади 300 квадратных метров.

"В 1.03 ликвидация пожара", - сказал он.