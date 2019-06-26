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РИА Новости

Что будет с ценами на бензин, когда правительство их разморозит

08:00
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© Fotolia / VladstarАвтоледи на заправке
Автоледи на заправке
© Fotolia / Vladstar
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости, Александр Лесных. Правительство не намерено продлевать соглашение о заморозке цен на бензин, сообщают СМИ, ссылаясь на чиновников и источники в нефтяной отрасли. Договоренности действуют до 1 июля. РИА Новости разбиралось, как в таком случае изменятся ценники на автозаправках.

Горячий сезон

Соглашение о заморозке цен между правительством и десятью крупнейшими нефтяными компаниями ("Роснефть", "Газпром", "Сургутнефтегаз", "Русснефть", "Газпром нефть", "Новый поток", "Нефтегазхолдинг", "Лукойл", "ТАИФ-НК" и "Татнефть") заключено в ноябре прошлого года и в конце марта продлено до 1 июля.
Нефтяники обязались увеличить поставки бензина и дизеля на внутренний рынок, чтобы удерживать рост цен на горючее в пределах текущей инфляции. Иначе правительство повысило бы экспортные пошлины, поставки топлива за границу стали бы невыгодными.
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Однако весной оптовые цены резко пошли вверх. С 26 апреля по 26 мая индекс 92-го бензина на Санкт-Петербургской международной топливно-сырьевой бирже подскочил с 40 до 49 тысяч рублей за тонну. При этом цены на заправках за весь месяц прибавили всего 0,3%. В конце мая представители двух российских топливных союзов обратились к вице-премьеру Дмитрию Козаку с тревожным письмом, предупредив, что биржевые тенденции неминуемо скажутся на рознице.
Представители розницы обвинили нефтяников в недопоставках топлива на внутренний рынок. Однако выяснилось, что скачок оптовых цен был чисто техническим — нефтепереработчики остановили часть мощностей на плановое техобслуживание. Сокращение производства отразилось на биржевых котировках, а усугубил положение сезонный рост спроса в конце весны — начале лета.

Без паники

Нынешняя ситуация существенно отличается от прошлогодней, когда биржевая цена 92-го бензина взлетела с 47,4 тысячи рублей за тонну в конце апреля до 55 тысяч в конце мая. Сейчас котировки почти на 20% ниже: около 47 тысяч рублей за тонну. Во многом благодаря тому, что только на прошлой неделе производство АИ-92 увеличилось на 14 тысяч тонн. Дизельное топливо подешевело еще заметнее — с 17,5 до 13 тысяч рублей за тонну.
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Значит, никаких объективных причин для подорожания бензина в стране нет. С этим согласен исполнительный директор Российского топливного союза Григорий Сергиенко, который в интервью RT отметил, что доходность АЗС вернулась к нормальному уровню, позволяющему заправщикам работать без повышения цен.

"Благодаря тому, что розничные цены в конце мая и начале июня немного выросли, а оптовые цены перестали повышаться, АЗС сейчас зарабатывают три-четыре рубля на литр, что близко к оптимальному значению в пять рублей".

Григорий Сергиенко
Исполнительный директор Российского топливного союза
По информации Росстата, за минувшую неделю бензин в России подорожал всего на 0,1%, а цены на дизель не изменились.

Что будет дальше

По данным СМИ, 17 июня на совещании между первым вице-премьером Антоном Силуановым, вице-премьером Дмитрием Козаком и представителями нефтяных компаний соглашение о заморозке цен после 1 июля решили не продлевать. Но это вовсе не значит, что в середине лета производители топлива примутся резко сокращать поставки на внутренний рынок ради увеличения прибыли от зарубежных продаж.
"Наша основная задача заключается в том, чтобы цены на рынке нефтепродуктов не менялись, были прогнозируемыми и приемлемыми для потребителя. Поэтому мы договорились с нефтяниками, что будем контролировать эти цены и, соответственно, настраивать механизмы. У нас есть понимание, как это делать", — разъясняет министр финансов Антон Силуанов.
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Главным рычагом для регулировки цен станет так называемый демпфирующий механизм, предусматривающий компенсацию нефтяникам недополученной от экспорта прибыли при поставках топлива на внутренний рынок. Официально механизм действует с начала года, однако, как уверяют эксперты, до сих пор у производителей не было возможности им воспользоваться.
"В январе — феврале нефтяники не получали компенсацию, а заплатили деньги в бюджет, несмотря на меньшую прибыль при поставках на внутренний рынок. Кроме того, демпфер компенсирует лишь часть убытков, остальные потери ложатся на производителя", — уточняет главный экономист VYGON Consulting Сергей Ежов.
Чтобы в этом году неприятная ситуация не повторилась, еще в марте, по словам министра энергетики Александра Новака, снизили цену отсечения по этому механизму с 56 до 51 тысячи рублей за тонну бензина и с 50 до 46 тысяч рублей для дизеля. Это значит, что впредь нефтяникам будет выгодно поставлять топливо на внутренний рынок в достаточном объеме, а поведение цен на заправках не изменится и после их разморозки.
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ЦеныАнтон СилуановДТ (дизельное топливо)Александр НовакДмитрий КозакРоссияЭкономика
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