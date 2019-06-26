Наоми Кэмпбелл официально получит статус иконы стиля

"Это очень важная награда для меня. Я бы сказала, что икона стиля – это такой человек, у которого есть особая аура, а также мудрость. Я всегда стараюсь входить в сердца людей всех цветов и культур, чтобы с помощью моих слов они становились смелее – не боялись действовать", - сказала Наоми Кэмпбелл на гала-вечере премии The Fashion Awards 2019.