Наоми Кэмпбелл официально получит статус иконы стиля

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Британский совет моды официально отметит вклад супермодели Наоми Кэмпбелл в модную индустрию и присвоит ей статус иконы стиля, сообщает британский Vogue.
"Это очень важная награда для меня. Я бы сказала, что икона стиля – это такой человек, у которого есть особая аура, а также мудрость. Я всегда стараюсь входить в сердца людей всех цветов и культур, чтобы с помощью моих слов они становились смелее – не боялись действовать", - сказала Наоми Кэмпбелл на гала-вечере премии The Fashion Awards 2019.
Модель стала лауреатом премии 24 июня. Официально Наоми Кэмпбелл назовут иконой стиля второго декабря. Церемония состоится в Альберт-холле (Лондон).
Наоми Кэмпбелл - одна из первых темнокожих моделей, которая на протяжении всей своей карьеры добивалась равенства на подиуме. Сейчас ей 49 лет, но Кэмпбелл продолжает принимать участие в модных показах и заниматься благотворительной деятельностью.
"Наоми – ярый борец, который отстаивает возможности и права женщин, активистка и стильная женщина. Мы очень рады вручить ей награду "Икона стиля" и поблагодарить ее за вклад в модную индустрию. С нетерпением ждем возможности отпраздновать с ней это событие в декабре", – заявила исполнительный директор Британского совета моды Кэролайн Раш.
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