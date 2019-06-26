Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-26T00:28Z
https://ria.ru/20190626/1555901467.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155590/34/1555903450_0:182:2993:1866_1036x0_80_0_0_77c91d6849a9899a00fec3caf193068b.jpg
РИА Новости
Культура

Наоми Кэмпбелл официально получит статус иконы стиля

00:28
1244
© REUTERS / Hannah McKayНаоми Кэмпбелл во время интервью в Лондоне
Наоми Кэмпбелл во время интервью в Лондоне
© REUTERS / Hannah McKay
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Британский совет моды официально отметит вклад супермодели Наоми Кэмпбелл в модную индустрию и присвоит ей статус иконы стиля, сообщает британский Vogue.
"Это очень важная награда для меня. Я бы сказала, что икона стиля – это такой человек, у которого есть особая аура, а также мудрость. Я всегда стараюсь входить в сердца людей всех цветов и культур, чтобы с помощью моих слов они становились смелее – не боялись действовать", - сказала Наоми Кэмпбелл на гала-вечере премии The Fashion Awards 2019.
Модель стала лауреатом премии 24 июня. Официально Наоми Кэмпбелл назовут иконой стиля второго декабря. Церемония состоится в Альберт-холле (Лондон).
Наоми Кэмпбелл - одна из первых темнокожих моделей, которая на протяжении всей своей карьеры добивалась равенства на подиуме. Сейчас ей 49 лет, но Кэмпбелл продолжает принимать участие в модных показах и заниматься благотворительной деятельностью.
"Наоми – ярый борец, который отстаивает возможности и права женщин, активистка и стильная женщина. Мы очень рады вручить ей награду "Икона стиля" и поблагодарить ее за вклад в модную индустрию. С нетерпением ждем возможности отпраздновать с ней это событие в декабре", – заявила исполнительный директор Британского совета моды Кэролайн Раш.
Британская топ-модель и актриса Наоми Кэмпбелл и американский рэпер Шон Дидди Комбс в календаре Pirelli 2018
10 ноября 2017, 23:26
Соцсети облегчили путь к славе в модельном бизнесе, считает Наоми Кэмпбелл
100004
КультураСтиль жизниНовости культурыНаоми Кэмпбелл
Рекомендуем
Американская певица Мадонна во время своего тура Sticky and Sweet в Мехико. 29 ноября 2008 года
Мадонна вновь возглавила американский хит-парад
РИА
Новости
Дефибрилляция сердца
Умершая на 27 минут женщина рассказала о том свете
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко предложил переименовать Грузию назло России
Бенедикт Камбербэтч
В Сети появился трейлер "Войны токов" с Бенедиктом Камбербэтчем
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
​Названа первая зарплата Зеленского на посту президента
Логотип ПАО Сбербанк России
Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт на дебетовые
Военнослужащий ДНР в Донецкой области
В ЛНР заявили об отступлении ВСУ с позиций в Донбассе
Роберт Кочарян в суде
В Армении суд арестовал экс-президента Роберта Кочаряна
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Сочи возросло до девяти человек
На Украине проведут расследование из-за песни Газманова на выпускном
Жители Казбеги у грузино-российской границы сорвали фестиваль музыки
Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео
Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео
Бриг Россия под алыми парусами на празднике выпускников “Алые паруса” в Санкт-Петербурге
В Петербурге прошел праздник выпускников "Алые паруса"
Вид из окна ресторана White Rabbit в Москве
Два российских ресторана вошли в двадцатку лучших в мире
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский прокомментировал решение ПАСЕ о возвращении российской делегации
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:21Ученые объяснили, как кофе помогает похудеть
11:21В Абхазии осудили нападение на российского депутата в Грузии
11:21ПАСЕ может устроить второй тур выборов Слуцкого на пост вице-спикера
11:21МВД возбудило семь дел против московского отравителя
11:20Дарт Вейдер баллотируется на выборах в Раду
11:18Переносить сроки ввода ЦКАДа больше не планируется, заявил глава "Автодора"
11:17МИД назвал действия США в отношении Ирана жестким блефом
11:17В Крыму назвали приглашение российской делегации в ПАСЕ прорывом
11:16На Кубе рассказали об укреплении отношений с Россией в оборонной сфере
11:14На МКАДе в ДТП с тремя машинами погиб человек
11:14Вышинский сообщил, что ему предлагают баллотироваться в Раду
11:13Матвиенко призвала не допустить размещение ракет США в Восточной Европе
11:12Депутата Госдумы не пустили на Украину
11:12Вода из глубины Байкала по-прежнему чистая, заявил академик
11:12Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о ситуации в Грузии
11:11Китай призвал США снять эмбарго с Кубы
11:11Около 50 тыс специалистов посетили в первый день форум "Армия-2019"
11:08Бугаев назвал приоритетных партнеров для молодежного сотрудничества
11:06В Папуа-Новой Гвинее произошло извержение вулкана
11:06Начальника полиции Паттайи уволили после ареста малолетней проститутки
Лента новостейМолния