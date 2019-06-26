"Чумовой интернет": как в глухой тайге ловят Wi-Fi

Смогут ли нейросети вытеснить государственных чиновников? Как спутниковый интернет проникает в таежные стойбища? Как цифровизация меняет жизнь простого оленевода Василия Пяка? Об этом и многом другом корреспонденту РИА Новости рассказал директор Департамента информационных технологий и цифрового развития Югры Павел Ципорин.

‒ Буквально на днях в Ханты-Мансийске прошел XI международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС. Губернатор Югры Наталья Комарова сделала весьма смелое заявление: цифровизация скоро достигнет таких высот, что чиновники будут не нужны, все свои полномочия они делегируют системе искусственного интеллекта. Вы разделяете такой прогноз?

‒ Первые признаки того, что чиновники постепенно "уходят", мы уже видим. Приведу показательный пример. В 2017 году правительство округа приняло решение о единовременной выплате югорчанам, рожденным в Югре в период с 1993 по 2017 годы. Это около 400 тысяч человек. Встал вопрос: как принимать соответствующие заявления – на бумаге, через МФЦ или в электронном виде. Обычно допустимы все три "маршрута". Но оценив масштаб задачи, было принято решение принимать заявления только в электронном виде. В итоге мы получили около 400 тысяч электронных заявлений.

Теперь проведем элементарный подсчет. На обработку каждого бумажного заявления отводится 15 минут. Выходит, что 95 человек должны были бы принимать заявления 6 месяцев подряд ежедневно с 8 утра до 18.00 вечера. На одни только зарплаты было бы потрачено 20 млн рублей.

Другой пример. Буквально недавно мы запустили в Югре две электронные услуги, по которым решение принимает не чиновник, а информационная система. Таким образом, полностью исключено субъективное мнение: система сама регистрирует заявление, отправляет межведомственные запросы, получает ответы, и если все ответы положительные, система автоматически выдает положительное решение. Если решение отрицательное, тогда уж включается чиновник и перепроверяет легитимность вынесенного системой решения.

‒ Вы так боретесь за звание "умного региона", что может показаться, что других проблем в ХМАО нет.

‒ Мы везде стараемся занимать передовые позиции. Но мое личное мнение, что именно цифровые технологии позволяют добиваться большего эффекта во всех областях. Цифровизация снижает издержки и повышает эффективность принятия управленческих решений.

‒ В каких ключевых сферах деятельности используются наиболее высокотехнологичные решения?

‒ Хорошо цифровизируется здравоохранение. У нас есть несколько эффективных решений по телемедицинским консультациям "врач-врач", действует нейронная сеть для записи на прием к врачу. Только в этом году создано более 880 тысяч электронных медицинских карт, в составе которых почти 3,5 млн электронных медицинских документов.

Мы активно работаем с Департаментом образования и молодежной политики автономного округа в части подготовки кадров для цифровой экономики. Нам нужно внедрять новые компетенции, чтобы в дальнейшем люди могли работать с современными цифровыми технологиями.

Мощно развивается дистанционное образование. Детей необходимо учить самыми современными методами, вне зависимости от того, где они живут. У нас хорошие показатели проникновения в сеть интернет. В среднем по России этот показатель составляет 76,6%, а у нас, несмотря на то, что регион удаленный, территориально разнесенный и северный, он достигает 87%.

‒ Какова цена вопроса югорской цифровизации?

‒ На весь проект по цифровизации региона в среднем тратится около 750 млн рублей в год. Реализуя проект по цифровизации региона, мы начали с того, что централизовали в Депинформтехнологий Югры материальные и трудовые ресурсы. За счет этого удалось оптимизировать как структуры, штатную численность органов государственной власти, так и затраты на цифровизицию практически во всех областях и сферах социальной и экономической направленности. Централизация обеспечила сокращение расходов на IT-сферу на 7,6% в 2019-2020 гг. и 7,8% в 2021 году.

Среди российских регионов мы занимаем третье место по качеству предоставления электронных услуг. Только за 5 месяцев этого года оказано более 6,8 млн услуг. Они востребованы и удобны.

‒ Где находится самая удаленная точка проникновения в сеть интернет?

‒ Сельское поселение Саранпауль на северо-западе региона. Сюда уже приходит оптика, современные сервисы, телевидение высокой четкости. Конечно, в регионе еще остаются поселки, куда мы только собираемся зайти радиорелейными линиями или оптикой. Для нас это плановая работа.

В Югре появляются первые IT-стойбища. На родовых угодьях семьи оленевода Василия Пяка (вице-президент Союза оленеводов Югры), который проживает в национальной деревне Нумто Белоярского района, проведен широкополосный спутниковый интернет. До конца года еще 7 югорских стойбищ получат доступ к всемирной паутине.

Для меня поначалу это был неоднозначный проект. Я не понимал, самим оленеводам это надо или нет. А может быть, у них есть какие-то национальные особенности и традиции, которые запрещают пользоваться компьютером? Однако сами они восприняли это дело очень позитивно. Кстати, наш регион удерживается в тройке лидеров по уровню развития информационного общества и электронного правительства. Василий Пяк с удовольствием обучается компьютерной грамотности и готов к цифровой жизни.

‒ Интересно, какой у него самый популярный запрос в google?