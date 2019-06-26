Эксперты выяснили, как россияне будут отдыхать этим летом

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Только половина россиян отправятся в отпуск этим летом, каждый десятый еще не определился со временем отдыха, а остальные предпочитают продолжить работать, сообщает UFS.Travel.

Эксперты онлайн-сервиса провели исследование и выяснили, сколько пользователей поедут в отпуск в летние месяцы, и какие места для отдыха они выбирают чаще всего.

Оказалось, что 52% респондентов в июне, июле и августе намерены отдохнуть. Четверть из них решили провести отпуск в России. В поездки по другим странам отправятся 18% участников исследования. Отдых на даче предпочитают 9% опрошенных.

Почти 40% пользователей сказали, что летом будут работать, в отпуск не пойдут. Около 8% опрошенных не смогли ответить на вопрос, планируют ли они отдыхать в этот период.