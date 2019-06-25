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РИА Новости

Депутаты Госдумы планируют посетить Саудовскую Аравию

Вчера, 21:52
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Делегация депутатов Госдумы планирует посетить Саудовскую Аравию с 7 по 10 июля для укрепления межпарламентского сотрудничества двух стран, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
"Понятно, что пока не проголосовано (советом Госдумы), решение, можно считать, что не принято. Но ничего не предвещает, что решение может быть не принято. Едет довольно большая делегация", - сказал Новиков.
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Согласно повестке заседания Совета Госдумы, поезда депутатов в Саудовскую Аравию запланирована на 7-10 июля.
"Это обычное межпарламентское сотрудничество. Предполагаются встречи с профильными комитетами парламента... Делегация включает представителей разных комитетов, соответственно спектр обсуждения тех тем, которые будут подниматься на переговорах в Саудовской Аравии, будет достаточно широк", - сообщил Новиков.
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Госдума РФСаудовская АравияРоссияПолитика
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