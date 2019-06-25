Депутаты Госдумы планируют посетить Саудовскую Аравию

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Делегация депутатов Госдумы планирует посетить Саудовскую Аравию с 7 по 10 июля для укрепления межпарламентского сотрудничества двух стран, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

"Понятно, что пока не проголосовано (советом Госдумы), решение, можно считать, что не принято. Но ничего не предвещает, что решение может быть не принято. Едет довольно большая делегация", - сказал Новиков.

Согласно повестке заседания Совета Госдумы, поезда депутатов в Саудовскую Аравию запланирована на 7-10 июля.