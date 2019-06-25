Глава ФРС заявил о возросших рисках для американской экономики

ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Риски для экономики США выросли, ФРС очень внимательно следит за ними и готова применить необходимые инструменты, чтобы предотвратить негативные последствия, заявил, выступая в Совете по международным отношениям (Council on Foreign Relations), глава ФРС Джером Пауэлл.

"Риски выросли, мы очень серьезно к ним относимся. Мы готовы, в случае необходимости, использовать все доступные нам инструменты", - сказал он. Добавив, что регулятор по-прежнему ожидает, что инфляция в США приблизится рано или поздно к целевому показателю в 2%, но не так быстро как ожидалось.

В конце прошлой недели Пауэлл не исключил, что базовая ставка ФРС может быть понижена на следующем заседании совета управляющих регулятора. И добавил, что решение будет принято в зависимости от ситуации на рынке и многих экономических показателей.

Как сообщил регулятор в своем релизе по итогам заседания в июне, восемь членов комитета по открытым рынкам ФРС США прогнозируют сохранение базовой процентной ставки в 2019 году на уровне 2,25-2,5%. При этом семеро членов высказались за два снижения ставки в 2020 году, двое - за одно снижение, пятеро - за сохранение ставки, двое - за одно повышение и один - за три повышения. При этом ожидается ее среднее значение в 2,1%, хотя в марте ожидалось значение на уровне 2,6%.

В среднем значении на конец 2019 года ставка прогнозируемо будет составлять 2,4%.