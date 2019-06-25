Посольство в Лондоне прокомментировало антироссийские заявления Мэй

ЛОНДОН, 25 июн – РИА Новости, Мария Табак. Терезе Мэй в последние дни на посту премьера так и не удалось отойти от бесперспективной антироссийской линии, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне, комментируя недавние высказывания Мэй об ответственности России за инцидент в Солбсери, убийство экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко и крушение рейса MH17.

"Решительно отвергаем эти инсинуации. Очередные обвинительные заявления в адрес России не имеют ничего общего с реальными фактами и действительностью. Хотели бы подчеркнуть, что в случае с инцидентом в Солсбери мы имеем дело с безответственной позицией британских властей, которые без каких-либо объяснений отказываются от взаимодействия с Россией в расследовании отравления двух российских граждан. Более того, следствие ведется полностью в закрытом режиме, а обстоятельства дела скрываются даже от пострадавшего год назад в Эймсбери британца Чарли Роули. Все это мы воспринимаем как еще одно подтверждение того, что консервативному правительству есть что скрывать, раз оно боится открытого и честного сотрудничества", - заявил представитель посольства.

По его словам, такая же картина наблюдается и с другими резонансными делами, включая гибель Литвиненко, кончину Бориса Березовского, Александра Перепиличного, Николая Глушкова.