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РИА Новости

Посольство в Лондоне прокомментировало антироссийские заявления Мэй

Вчера, 20:49
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТереза Мэй
Тереза Мэй
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Тереза Мэй. Архивное фото
ЛОНДОН, 25 июн – РИА Новости, Мария Табак. Терезе Мэй в последние дни на посту премьера так и не удалось отойти от бесперспективной антироссийской линии, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне, комментируя недавние высказывания Мэй об ответственности России за инцидент в Солбсери, убийство экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко и крушение рейса MH17.
"Решительно отвергаем эти инсинуации. Очередные обвинительные заявления в адрес России не имеют ничего общего с реальными фактами и действительностью. Хотели бы подчеркнуть, что в случае с инцидентом в Солсбери мы имеем дело с безответственной позицией британских властей, которые без каких-либо объяснений отказываются от взаимодействия с Россией в расследовании отравления двух российских граждан. Более того, следствие ведется полностью в закрытом режиме, а обстоятельства дела скрываются даже от пострадавшего год назад в Эймсбери британца Чарли Роули. Все это мы воспринимаем как еще одно подтверждение того, что консервативному правительству есть что скрывать, раз оно боится открытого и честного сотрудничества", - заявил представитель посольства.
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По его словам, такая же картина наблюдается и с другими резонансными делами, включая гибель Литвиненко, кончину Бориса Березовского, Александра Перепиличного, Николая Глушкова.
"Чтобы обеспечить привлечение виновных в этих и других преступлениях к ответственности, о чем на словах переживает Тереза Мэй, требуются не политические заявления и призывы чуть ли не к пересмотру конституции России, а нормальное, экспертное взаимодействие правоохранительных органов. Стремления Лондона к такому взаимодействию мы не наблюдаем, и, похоже, Терезе Мэй за оставшееся недолгое время пребывания на ответственном посту премьер-министра так и не удастся отойти от бесперспективной антироссийской линии, нацеленной не на созидание, а на разрушение ткани отношений между двумя странами", - считает представитель дипмиссии.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время встречи в рамках саммита Группы двадцати G20 в Ханчжоу
17 июня, 12:31
Чем могла бы быть полезна встреча Путина и Мэй? Объясняет политологЛондон и Москва изучают возможность встречи Терезы Мэй и Владимира Путина на саммите G20 в Осаке, говорится в статье The Guardian. Публикацию прокомментировал в эфире радио Sputnik политолог Александр Асафов.
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Тереза МэйВеликобританияРоссияВ мире
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