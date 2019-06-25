Российское посольство оценило успехи в Джонсона в британском МИД

ЛОНДОН, 25 июн – РИА Новости, Денис Ворошилов. Успехом кандидата в премьеры Британии Бориса Джонсона во время его работы министром иностранных дел страны можно назвать стремление к восстановлению отношений с РФ, а не высылку российских дипломатов, заявил пресс-секретарь посольства РФ в Соединенном Королевстве.
Ранее Джонсон, участвующий в гонке за пост лидера британских консерваторов и премьера страны, неоднократно заявлял, что его главным успехом на посту главы МИД была организация коллективной высылки российских дипломатов из ряда стран после ЧП в Солсбери.
"Что касается выдворения российских дипломатов, то Россия ответила зеркально, как это принято в международной практике… По нашим наблюдениям, здесь (в Британии) начинают понимать, что тем самым был нанесен мощный удар по дипломатическим возможностям Великобритании на российском направлении. Не думаем, что Джонсон прав, когда оценивает это как свое главное достижение на посту главы Форин-Офиса. К реальным успехам он был куда ближе, когда в начале работы стремился к восстановлению диалога с нашей страной", - сказал журналистам пресс-секретарь.
Дипломат напомнил, что из России были на взаимной основе были высланы 153 сотрудника иностранных дипмиссий, включая 23 британских дипломата, также было закрыто генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге.
"Обвинения в адрес России, которые легли в основу развязанной Великобританией в марте прошлого года с активным участием Джонсона антироссийской кампании, не основывались ни на каких конкретных фактах. С тех пор следствие пытается подвести хоть какую-то доказательную базу под заранее определенные британскими властями установки, однако, как мы видим сейчас, безуспешно", - сказал дипломат.
В Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство. Москва категорически отрицает свою причастность к событиям в Солсбери. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.