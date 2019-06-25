Продукцию 65 предприятий из Подмосковья представят на форуме "Армия-2019"

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Шестьдесят пять предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Московской области представят свою продукцию на V международном военно-техническом форуме "Армия-2019", говорится в сообщении пресс-службы правительства Подмосковья.
"Для нас очень важно, чтобы все предприятия ОПК были загружены, выпускали конкурентно способную продукцию, чтобы появлялись новые рабочие места. На подобных выставках собирается большое количество участников, в том числе из других регионов и стран. Такие контакты для нас важны. Оборонная промышленность имеет серьезный вес в экономике Московской области", - цитирует пресс-служба слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева во время открытия форума.
Отмечается, что в Подмосковье расположено 122 организации оборонно-промышленного комплекса России, в них работает около 130 тысяч человек. Правительство Подмосковья реализует программы льготного ипотечного кредитования для молодых ученых и специалистов сферы ОПК.