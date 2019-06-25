Продукцию 65 предприятий из Подмосковья представят на форуме "Армия-2019"

"Для нас очень важно, чтобы все предприятия ОПК были загружены, выпускали конкурентно способную продукцию, чтобы появлялись новые рабочие места. На подобных выставках собирается большое количество участников, в том числе из других регионов и стран. Такие контакты для нас важны. Оборонная промышленность имеет серьезный вес в экономике Московской области", - цитирует пресс-служба слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева во время открытия форума.