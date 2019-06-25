Гутерреш призвал учитывать позиции сторон палестино-израильского конфликта

"Я еще раз подчеркиваю важность продолжения мирных усилий для реализации видения, (где) два государства, Израиль и Палестина, живут бок о бок в условиях мира и безопасности", - передает агентство слова генсека, который выступил на конференции по объявлению взносов для Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.