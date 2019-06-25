МИД призвал ОБСЕ осудить нападение косовских властей на сотрудника ООН

"Диалог Белград-Приштина при посредничестве ЕС зашел в тупик. Приштина саботирует договоренности 2013 и 2015 годов, а Евросоюз не в состоянии воздействовать на косовские власти, которые помимо всего ввели дискриминационные стопроцентные пошлины на сербские и боснийские товары. Сообщество сербских муниципалитетов не создано. Зато формируется армия Косово ‑ в нарушение резолюции 1244 СБ ООН. Дошло до применения насилия против сотрудника ООН. Все это заслуживает осуждения, в том числе по линии ОБСЕ", - сказал он.