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РИА Новости

МИД призвал ОБСЕ осудить нападение косовских властей на сотрудника ООН

Вчера, 19:51
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Применение насилия против сотрудника ООН со стороны властей Косово заслуживает осуждения, в том числе по линии ОБСЕ, заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин, выступая на Обзорной конференции ОБСЕ по вопросам безопасности.
Келин отметил, что ситуация в Косово вызывает озабоченность.
"Диалог Белград-Приштина при посредничестве ЕС зашел в тупик. Приштина саботирует договоренности 2013 и 2015 годов, а Евросоюз не в состоянии воздействовать на косовские власти, которые помимо всего ввели дискриминационные стопроцентные пошлины на сербские и боснийские товары. Сообщество сербских муниципалитетов не создано. Зато формируется армия Косово ‑ в нарушение резолюции 1244 СБ ООН. Дошло до применения насилия против сотрудника ООН. Все это заслуживает осуждения, в том числе по линии ОБСЕ", - сказал он.
Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась утром 28 мая под предлогом борьбы с оргпреступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.
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Несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них - Михаил Краснощеков, который был госпитализирован. Косовская полиция сообщила о задержании в ходе акции двух десятков своих сотрудников, власти Сербии - о девяти лишенных свободы гражданах. Президент Сербии Александр Вучич привел вооруженные силы Сербии и МВД в состояние полной боевой готовности.
Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
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