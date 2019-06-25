В МИД надеются на урегулирование в Грузии в рамках мирного диалога

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Россия глубоко озабочена осложнением ситуации в Грузии и рассчитывает на урегулирование в рамках мирного диалога, заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин, выступая на Обзорной конференции ОБСЕ по вопросам безопасности.
В Тбилиси с 20 июня проходят акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
"Мы глубоко озабочены осложнением внутриполитической ситуации в Грузии. Рассчитываем, что она будет урегулирована в рамках мирного диалога", - приводятся слова Келина на сайте МИД.