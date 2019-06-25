В МИД надеются на урегулирование в Грузии в рамках мирного диалога

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Россия глубоко озабочена осложнением ситуации в Грузии и рассчитывает на урегулирование в рамках мирного диалога, заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин, выступая на Обзорной конференции ОБСЕ по вопросам безопасности.

В Тбилиси с 20 июня проходят акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.