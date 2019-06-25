Британия продолжит сотрудничество с Ираком по безопасности и обороне

ЛОНДОН, 25 июн - РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания намерена и далее сотрудничать с Ираком в сферах безопасности, обороны и торговли, заявил глава британского МИД Джереми Хант в преддверии визита в Соединенное Королевство президента Ирака Бархама Салеха.

Трехдневный визит Салеха в Британию начинается во вторник вечером. Как ожидается, иракского президента примет королева Елизавета II, он проведет переговоры с премьером Терезой Мэй, главой МИД Хантом, главой министерства международного развития Рори Стюартом, встретится с парламентариями. Президента Ирака сопровождают главы МИД и Минздрава страны.

"На этой неделе Британия подтвердит наши близкие и исторические отношения с Ираком, а также приверженность… сотрудничеству в ключевых сферах: безопасности, обороны, торговли и процветания. У наших стран есть совместные интересы, включая окончательный разгром террористической группировки "Исламское государство"* и снижение напряженности в регионе", - говорится в полученном РИА Новости письменном заявлении Ханта.

Министр подчеркнул, что иракскому президенту рады в Британии, и принимают его в статусе гостя правительства страны.