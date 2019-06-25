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РИА Новости

Посетители "Армии-2019" смогут совершить виртуальный тур по технополису ЭРА

Вчера, 18:19
276
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПосетительница Международного военно-технического форума "Армия-2019"
Посетительница Международного военно-технического форума Армия-2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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КУБИНКА (Московская обл.), 25 июн – РИА Новости. Посетители международного военно-технического форума "Армия-2019" в парке "Патриот" смогут совершить виртуальный тур по объектам инфраструктуры инновационного военного технополиса "ЭРА", сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Гости форума могут совершить виртуальную прогулку по территории технополиса "ЭРА" в реальном времени посредством VR-прогулки и трансляции изображения на видеостену", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Стенд МИА Россия Сегодня на Международном военно-техническом форуме Армия-2019 в КВЦ Патриот
Вчера, 15:46
На форуме "Армия-2019" работает редакция и радиостудия МИА "Россия сегодня"
Специалисты технополиса создали интерактивный тур в рамках демонстрации разработок лаборатории IT и АСУ в сфере VR-технологий.
Также на "Армии-2019" технополис представит инновационные разработки в сфере искусственного интеллекта. На стенде организации показана реализованная модель эффективного взаимодействия с организациями ОПК, вузами и НИО Минобороны России.
В преддверии форума экспертная группа технополиса рассмотрела более 370 проектов, треть из которых участвует в экспозиции. Многие технологические решения впервые представлены в разработках военного и двойного назначения.
МИА Россия сегодня является официальным информационным агентством форума "Армия-2019".
Уникальный по масштабу проект: военный форум "Армия-2019"
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

На форум "Армия" в этом году приехали делегации из 120 стран, в том числе более 40 министров обороны и начальников генштабов.

Открытие международного военно-технического форума Армия-2019
1 из 16

На форум "Армия" в этом году приехали делегации из 120 стран, в том числе более 40 министров обороны и начальников генштабов.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Сформовано десять национальных экспозиций: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Индия, Казахстан, Китай, Пакистан, Турция, а также впервые Таиланд и ЮАР.

Представители военно-патриотического общественного движения Юнармия на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
2 из 16

Сформовано десять национальных экспозиций: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Индия, Казахстан, Китай, Пакистан, Турция, а также впервые Таиланд и ЮАР.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

За пять лет работы форума число военных делегаций увеличилось более чем втрое, отметил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Посетители у образцов вооружения ударных вертолетов Ми-28НЭ на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
3 из 16

За пять лет работы форума число военных делегаций увеличилось более чем втрое, отметил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

"За довольно короткий срок этот уникальный по масштабу проект получил международное признание и стал главным событием года для профессионалов оборонно-промышленного комплекса", — констатировал министр.

Участники на Международном военно-техническом форуме Армия-2019 в КВЦ Патриот
4 из 16

"За довольно короткий срок этот уникальный по масштабу проект получил международное признание и стал главным событием года для профессионалов оборонно-промышленного комплекса", — констатировал министр.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Если в 2015 году 818 компаний презентовали на форуме семь с половиной тысяч разработок, то сегодня более 1300 предприятий привезли сюда 27 тысяч новинок.

Средний танк Т-55А на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
5 из 16

Если в 2015 году 818 компаний презентовали на форуме семь с половиной тысяч разработок, то сегодня более 1300 предприятий привезли сюда 27 тысяч новинок.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Посетительница фотографируется у боевой машины пехоты БМП-2 на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019".

Открытие международного военно-технического форума Армия-2019
6 из 16

Посетительница фотографируется у боевой машины пехоты БМП-2 на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

В научно-деловой программе "Армии-2019" — более 170 мероприятий по обеспечению обороны и развитию международного военного сотрудничества.

Многоцелевой двухмоторный самолёт Let L-410 Turbolet на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
7 из 16

В научно-деловой программе "Армии-2019" — более 170 мероприятий по обеспечению обороны и развитию международного военного сотрудничества.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Стенд МИА "Россия сегодня" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019".

Стенд МИА Россия сегодня на Международном военно-техническом форуме Армия-2019 в КВЦ Патриот
8 из 16

Стенд МИА "Россия сегодня" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Россия на полях форума планирует подписать экспортные контракты более чем на 300 миллионов долларов.

Иностранный военнослужащий фотографирует танк Т-72 на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
9 из 16

Россия на полях форума планирует подписать экспортные контракты более чем на 300 миллионов долларов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Форум — площадка для презентации самых перспективных и интересных новинок.

Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300 Фаворит на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
10 из 16

Форум — площадка для презентации самых перспективных и интересных новинок.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Так, концерн "Автоматика" впервые представил мобильный комплекс противодействия беспилотникам "Сапсан-Бекас". По технически характеристикам он опережает все существующие сегодня в мире аналогичные системы.

Комплекс разведки и целеуказания наземных объектов на беспилотном летательном аппарате в форме птицы на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
11 из 16

Так, концерн "Автоматика" впервые представил мобильный комплекс противодействия беспилотникам "Сапсан-Бекас". По технически характеристикам он опережает все существующие сегодня в мире аналогичные системы.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Организаторы ожидают, что форум "Армия-2019" посетят более миллиона человек.

Военная техника на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
12 из 16

Организаторы ожидают, что форум "Армия-2019" посетят более миллиона человек.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Военнослужащие в Конгрессно-выставочном центре "Патриот", где открылся форум "Армия-2019".

Военнослужащие на территории Конгрессно-выставочного центра Патриот, где открылся международный военно-технический форум Армия-2019
13 из 16

Военнослужащие в Конгрессно-выставочном центре "Патриот", где открылся форум "Армия-2019".

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Для гостей "Армии-2019" подготовили масштабную экспозицию авиатехники и воздушные показы с участием пилотажных групп.

Выступление авиационной группы высшего пилотажа Стрижи на церемонии открытия V Международного военно-технического форума Армия-2019
14 из 16

Для гостей "Армии-2019" подготовили масштабную экспозицию авиатехники и воздушные показы с участием пилотажных групп.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Военторг организует в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино комплекс из 200 объектов торговли и услуг.

Иностранный военнослужащий на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
15 из 16

Военторг организует в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино комплекс из 200 объектов торговли и услуг.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Форум "Армия-2019" продлится до 30 июня.

Курсанты суворовского военного училищаи представитель военно-патриотического общественного движения Юнармия на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
16 из 16

Форум "Армия-2019" продлится до 30 июня.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
1 из 16

На форум "Армия" в этом году приехали делегации из 120 стран, в том числе более 40 министров обороны и начальников генштабов.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
2 из 16

Сформовано десять национальных экспозиций: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Индия, Казахстан, Китай, Пакистан, Турция, а также впервые Таиланд и ЮАР.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
3 из 16

За пять лет работы форума число военных делегаций увеличилось более чем втрое, отметил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
4 из 16

"За довольно короткий срок этот уникальный по масштабу проект получил международное признание и стал главным событием года для профессионалов оборонно-промышленного комплекса", — констатировал министр.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
5 из 16

Если в 2015 году 818 компаний презентовали на форуме семь с половиной тысяч разработок, то сегодня более 1300 предприятий привезли сюда 27 тысяч новинок.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
6 из 16

Посетительница фотографируется у боевой машины пехоты БМП-2 на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
7 из 16

В научно-деловой программе "Армии-2019" — более 170 мероприятий по обеспечению обороны и развитию международного военного сотрудничества.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
8 из 16

Стенд МИА "Россия сегодня" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
9 из 16

Россия на полях форума планирует подписать экспортные контракты более чем на 300 миллионов долларов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
10 из 16

Форум — площадка для презентации самых перспективных и интересных новинок.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
11 из 16

Так, концерн "Автоматика" впервые представил мобильный комплекс противодействия беспилотникам "Сапсан-Бекас". По технически характеристикам он опережает все существующие сегодня в мире аналогичные системы.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
12 из 16

Организаторы ожидают, что форум "Армия-2019" посетят более миллиона человек.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
13 из 16

Военнослужащие в Конгрессно-выставочном центре "Патриот", где открылся форум "Армия-2019".

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
14 из 16

Для гостей "Армии-2019" подготовили масштабную экспозицию авиатехники и воздушные показы с участием пилотажных групп.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
15 из 16

Военторг организует в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино комплекс из 200 объектов торговли и услуг.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
16 из 16

Форум "Армия-2019" продлится до 30 июня.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
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Форум "Армия-2019"АрМИ-2019ПатриотРоссияБезопасность
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