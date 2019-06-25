Посетители "Армии-2019" смогут совершить виртуальный тур по технополису ЭРА

КУБИНКА (Московская обл.), 25 июн – РИА Новости. Посетители международного военно-технического форума "Армия-2019" в парке "Патриот" смогут совершить виртуальный тур по объектам инфраструктуры инновационного военного технополиса "ЭРА", сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.

"Гости форума могут совершить виртуальную прогулку по территории технополиса "ЭРА" в реальном времени посредством VR-прогулки и трансляции изображения на видеостену", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Специалисты технополиса создали интерактивный тур в рамках демонстрации разработок лаборатории IT и АСУ в сфере VR-технологий.

Также на "Армии-2019" технополис представит инновационные разработки в сфере искусственного интеллекта. На стенде организации показана реализованная модель эффективного взаимодействия с организациями ОПК, вузами и НИО Минобороны России.

В преддверии форума экспертная группа технополиса рассмотрела более 370 проектов, треть из которых участвует в экспозиции. Многие технологические решения впервые представлены в разработках военного и двойного назначения.