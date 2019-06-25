Трамп ответил на заявление Роухани об умственной отсталости Белого дома

ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал оскорбительным заявление президента Ирана Хассана Роухани об умственной отсталости Белого дома.

"Сегодняшнее крайне невежественное и оскорбительное заявление Ирана показывает только то, что они не понимают реалий", - написал он во вторник в своем Twitter

Президент Ирана после того, как Вашингтон ввел санкции против руководства страны и военачальников, в присутствии сотрудников иранского минздрава назвал Белый дом "умственно отсталым", заявив, что его "охватила умственная неполноценность" и что администрация США не знает, что делает.

По его словам, Вашингтон сам запутался в своих действиях, которые вызывают лишь удивление, а в мировой политике, отметил Роухани, прецедентов подобных действий не было.