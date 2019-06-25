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РИА Новости

Трамп ответил на заявление Роухани об умственной отсталости Белого дома

Вчера, 18:01
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп на встрече с избирателями в Орландо (штат Флорида)
Президент США Дональд Трамп на встрече с избирателями в Орландо (штат Флорида)
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал оскорбительным заявление президента Ирана Хассана Роухани об умственной отсталости Белого дома.
"Сегодняшнее крайне невежественное и оскорбительное заявление Ирана показывает только то, что они не понимают реалий", - написал он во вторник в своем Twitter.
Президент Ирана после того, как Вашингтон ввел санкции против руководства страны и военачальников, в присутствии сотрудников иранского минздрава назвал Белый дом "умственно отсталым", заявив, что его "охватила умственная неполноценность" и что администрация США не знает, что делает.
По его словам, Вашингтон сам запутался в своих действиях, которые вызывают лишь удивление, а в мировой политике, отметил Роухани, прецедентов подобных действий не было.
В последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" исламской республики. США также объявили Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) террористической организацией. В ответ на это Иран признал CENTCOM террористической организацией, а сами США "государством-спонсором терроризма".
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Вчера, 11:01
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Хасан РоуханиДональд ТрампИранСШАВ мире
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