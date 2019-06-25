МИД Франции: отказ Иран от ряда обязательств по СВПД будет большой ошибкой

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Париже

ПАРИЖ, 25 июн – РИА Новости. Отказ Ирана от выполнения ряда обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий будет большой ошибкой и неправильным ответом на давление США, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Нарушение со стороны Ирана (договора – ред.) будет большой ошибкой и неверным ответом на давление, которое оказывается Соединенными Штатами. Дипломаты Франции, Германии и Великобритании полностью мобилизованы для того, чтобы показать Ирану, что это не в его интересах", - сказал Ле Дриан, отвечая на вопросы депутатов Нацсобрания (нижняя палата парламента) Франции.

Министр отметил необходимость действовать вместе, чтобы избежать эскалации ситуации.

"Вчерашние инициативы США нарушают работу. Но в то же время я отмечу, что американский президент (Дональд Трамп) заявил о том, что он открыт к диалогу, и президент (Ирана Хасан) Роухани тоже", - добавил Ле Дриан.

Иран взял курс на отказ от выполнения ряда положений "атомной сделки" 8 мая - в годовщину выхода из нее США. Пересмотр обязательств в Тегеране объяснили как действиями американцев, которые восстанавливают санкционный режим, так и неспособностью оставшихся участников соглашения урегулировать ситуацию.

В этой связи Тегеран дал оставшимся участникам СВПД 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.

Ранее представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявил, что Иран способен превысить уровень обогащения урана в 3,67%, предусмотренный ядерной сделкой, в течение 1-2 дней и в конце июня превысит предусмотренный ядерной сделкой потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов.

В понедельник президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях в отношении Ирана, которые будут направлены против верховного лидера страны Али Хаменеи. Согласно распространенному позже тексту указа, США блокируют любые активы, принадлежащие попавшим под санкции лицам, а также угрожают санкциями финансовым организациям за сотрудничество с ними.

В ответ на последние введенные против страны меры в Тегеране заявили, что Вашингтон закрывает таким образом путь для дипломатии с Тегераном, а все утверждения американской администрации о готовности к переговорам с Ираном - это ложь.