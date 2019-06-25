Кочарян явился в СИЗО после решения суда об аресте

ЕРЕВАН, 25 июн – РИА Новости. Бывший президент Армении Роберт Кочарян сам пришел в изолятор Службы национальной безопасности после решения Апелляционного суда о его аресте, его взяли под стражу, передает корреспондент РИА Новости.

Во вторник Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции об изменении меры пресечения Кочаряну и арестовал его. Кроме того, было отменено решение суда первой инстанции о приостановлении дела и направлении его в Конституционный суд.

Кочарян вышел из подъехавшей к зданию СНБ машины, поприветствовал собравшихся сторонников, затем сел в автомобиль, который заехал во двор СНБ. Журналистам бывший президент заявил, что ему "еще многое что есть сказать"

Участники акции скандируют "Кочарян - герой", "Свобода, справедливость, победа". Один из протестующих заявил, что подобными "заказными судебными постановками" власти пытаются отвлечь внимание общества от социально-экономических проблем . "Мы хотим заявить властям, что наша воля непреклонна, мы будем бороться до конца", - сказал он.

Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Экс-президенту вменяется также получение взятки в особо крупных размерах. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. В 2018 году Кочаряна дважды арестовывали. В мае Кочарян был освобожден под поручительство лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Позднее суд приостановил производство по делу Кочаряна, оно было направлено в Конституционный суд.