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РИА Новости

Китай раскритиковал обвинения американо-израильской компании в кибератаках

Вчера, 17:36
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ПЕКИН, 25 июн – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан назвал безответственными обвинения американо-израильской компании Cybereason в том, что хакеры, взломавшие десятки мировых поставщиков телекоммуникационных услуг, могут иметь отношение к Китаю.
"При проведении расследований случаев кибератак необходимо предъявлять убедительные доказательства, ни на чем не основанные обвинения непрофессиональные и безответственные", - заявил на брифинге Гэн Шуан.
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Болтон заявил, что США "идут в атаку" на хакеров из Китая и других стран
Он подчеркнул, что китайская сторона выступает против любых форм кибератак, не позволяет ни одной стране или индивидуальному лицу использовать свою инфраструктуру для проведения кибератак и другой незаконной деятельности.
Ранее министерство юстиции США выдвинуло обвинения против двух граждан КНР за хакерские атаки против США и еще 11 стран в интересах китайской разведки. По данным обвинения, хакеры совершили атаки на компьютерные сети 45 компаний. Их жертвами стали предприятия в космической, авиационной, фармакологической, финансовой и других сферах. США обвиняют граждан Китая в хищении личной и коммерческой информации компаний и их сотрудников в интересах Китая.
Вопрос кибербезопасности является одним из наиболее проблемных в отношениях Вашингтона и Пекина. Соединенные Штаты постоянно обвиняют в хакерских атаках Китай, который, в свою очередь, неоднократно отвергал свою причастность к любым формам противоправных действий в киберпространстве и заявлял об американской активности в китайском сегменте интернета.
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Гэн ШуанМИД КНРКитайСШАВ мире
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