Суд вынес приговор виновникам ДТП с 17 погибшими во Владимирской области

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Суд Петушинского района Владимирской области приговорил двух иностранных граждан к 5,6 года лишения свободы каждого, сообщается на Суд Петушинского района Владимирской области приговорил двух иностранных граждан к 5,6 года лишения свободы каждого, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

"Суд, с учетом позиции государственного обвинителя - представителя Восточной транспортной прокуратуры, тяжести совершенного преступления, данных о личности подсудимых, назначил подсудимым наказание в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, два иностранных гражданина организовали и осуществили нерегулярную перевозку пассажиров из России в Казахстан на автобусе, который не отвечал требованиям безопасности. Подсудимые вину не признали и в содеянном не раскаялись, добавляется в сообщении.