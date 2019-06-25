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РИА Новости

Суд вынес приговор виновникам ДТП с 17 погибшими во Владимирской области

Вчера, 17:25
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Суд Петушинского района Владимирской области приговорил двух иностранных граждан к 5,6 года лишения свободы каждого, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
"Суд, с учетом позиции государственного обвинителя - представителя Восточной транспортной прокуратуры, тяжести совершенного преступления, данных о личности подсудимых, назначил подсудимым наказание в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, два иностранных гражданина организовали и осуществили нерегулярную перевозку пассажиров из России в Казахстан на автобусе, который не отвечал требованиям безопасности. Подсудимые вину не признали и в содеянном не раскаялись, добавляется в сообщении.
В октябре 2017 года в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде произошло столкновение автобуса и поезда сообщением "Санкт-Петербург - Нижний Новгород". Погибли 17 человек, в том числе двое детей. В автобусе ехали 58 человек, 56 пассажиров являлись гражданами Узбекистана, два водителя - гражданами Казахстана.
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