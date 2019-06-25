В Литве стали показывать меньше российских телепрограмм

Как пишет Sputnik, комиссия подсчитала долю неевропейских программ в неделю и сравнила показатели 2018 и 2019 годов.
"Согласно исследованию LRTK, программы американского производства занимают доминирующее положение. Продукция российского производства была на втором месте, но в 2019 году ее доля сократилась более чем на 20 часов по сравнению с 2018 годом - с 95 часов и 33 минут до 75 часов и восьми минут", - отмечает агентство.
Результаты недельного мониторинга также показали, что только Lietuvos Rytas TV выделило более половины телевизионного времени на показ программ европейского производства. Каналы BTV, LNK, TV6 и TV8, напротив, сократили вещание европейских программ.
Ранее Сейм Литвы принял поправки, позволяющие LRTK останавливать трансляцию программ, "угрожающих национальной безопасности". Для LRTK создали возможность в срочном порядке временно остановить трансляцию и без условий, указанных в законе. Однако в этом случае комиссия должна как можно быстрее сообщить Еврокомиссии, ответственным органам государств ЕС и ЕЭС, в юрисдикции которых находится телеканал, о применяемых мерах с указанием причины, по которым это считается срочным случаем.