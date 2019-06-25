В Литве стали показывать меньше российских телепрограмм

ВИЛЬНЮС, 25 июн - РИА Новости. Показ телевизионных программ российского производства сократился в Литве, передает Sputnik Литва Показ телевизионных программ российского производства сократился в Литве, передает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу комиссии по радиовещанию и телевидению (LRTK).

Как пишет Sputnik, комиссия подсчитала долю неевропейских программ в неделю и сравнила показатели 2018 и 2019 годов.

"Согласно исследованию LRTK, программы американского производства занимают доминирующее положение. Продукция российского производства была на втором месте, но в 2019 году ее доля сократилась более чем на 20 часов по сравнению с 2018 годом - с 95 часов и 33 минут до 75 часов и восьми минут", - отмечает агентство.

Результаты недельного мониторинга также показали, что только Lietuvos Rytas TV выделило более половины телевизионного времени на показ программ европейского производства. Каналы BTV, LNK, TV6 и TV8, напротив, сократили вещание европейских программ.