Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-25T17:22Z
https://ria.ru/20190625/1555906196.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Литве стали показывать меньше российских телепрограмм

Вчера, 17:22
186
ВИЛЬНЮС, 25 июн - РИА Новости. Показ телевизионных программ российского производства сократился в Литве, передает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу комиссии по радиовещанию и телевидению (LRTK).
Как пишет Sputnik, комиссия подсчитала долю неевропейских программ в неделю и сравнила показатели 2018 и 2019 годов.
"Согласно исследованию LRTK, программы американского производства занимают доминирующее положение. Продукция российского производства была на втором месте, но в 2019 году ее доля сократилась более чем на 20 часов по сравнению с 2018 годом - с 95 часов и 33 минут до 75 часов и восьми минут", - отмечает агентство.
Результаты недельного мониторинга также показали, что только Lietuvos Rytas TV выделило более половины телевизионного времени на показ программ европейского производства. Каналы BTV, LNK, TV6 и TV8, напротив, сократили вещание европейских программ.
Ранее Сейм Литвы принял поправки, позволяющие LRTK останавливать трансляцию программ, "угрожающих национальной безопасности". Для LRTK создали возможность в срочном порядке временно остановить трансляцию и без условий, указанных в законе. Однако в этом случае комиссия должна как можно быстрее сообщить Еврокомиссии, ответственным органам государств ЕС и ЕЭС, в юрисдикции которых находится телеканал, о применяемых мерах с указанием причины, по которым это считается срочным случаем.
Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем
29 мая, 11:19
Посол России назвал задержание шеф-редактора Sputnik Литва позором
201007
Обсудить 0
SputnikРоссияЛитваВ мире
Рекомендуем
Филарет Денисенко
Украинский раскольник Филарет хочет создать собственный синод
РИА
Новости
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Вслед за ПАСЕ санкции с России могут снять и другие, считает Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве. 20 июня 2019
Зеленский переназначил чиновников своей администрации в новый офис
Автокортеж ОБСЕ в Донбассе
Новый глава миссии ОБСЕ на Украине впервые посетил ЛНР с рабочим визитом
Лента
новостей
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
ПАСЕ не получала официальных уведомлений от украинской делегации
Мэр Тбилиси, генсек партии Грузинская мечта Каха Каладзе
Мэр Тбилиси заверил, что отдых в Грузии для российских туристов безопасен
Президент США Дональд Трамп на встрече с избирателями в Орландо (штат Флорида)
Трамп ответил на заявление Роухани об умственной отсталости Белого дома
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Украина отзывает посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по России
Представитель президента Украины В. Зеленского в Верховной раде Украины Руслан Стефанчук (справа) на заседании Верховной рады Украины
Зеленский уволил Стефанчука с должности советника президента
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на деловом завтраке в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. 16 февраля 2019
Глава МИД Германии приветствовал участие делегации России в ПАСЕ
Антидрон REX-2
"Калашников" создал новую версию противодронного ружья
Украинец получил пять лет колонии за торговлю наркотиками в Крыму
Последствия обстрела поселка Голубовский в ЛНР со стороны ВС Украины
Украинские военные покидают позиции у линии соприкосновения, заявили в ЛНР
Программирование
Награду за взлом системы тестового электронного голосования увеличили
Здание Государственного академического Большого театра России в Москве
В Минкультуры заявили, что не регулируют билетную политику
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:56В Никарагуа задержали четверых подозреваемых в связях с ИГ*
03:53Эксперт рассказал о повышении темпов роста продаж мороженого из-за жары
03:48Глава СПЧ: необходимо укрепить подразделение СК, которое расследует пытки
03:40Эксперт: иностранцы не дают рублю ослабнуть, скупая российскую валюту
03:35Золото в ближайшее время будет дорожать, считают эксперты
03:31"Ромир": объем "свободных денег" россиян в мае вырос на 5%
03:30Ученый: вода в Байкале настолько загрязнена, что ее скоро нельзя будет пить
03:28Дивизионы С-300 и "Панцирь-С" ЦВО заступили на дежурство в рамках проверки
03:25В России испытали сканер для спутников, способный обнаружить дроны
03:22В Шанхайский предметный рейтинг ARWU вошли 15 российских вузов
03:19Глава Росмолодежи видит предпосылки для снижения возраста совершеннолетия
03:18Источник: госиспытания комплекса ПВО "Деривация-СВ" завершат в 2020 году
03:06Число стоящих на учете наркоманов в России сократилось за год на 8%
03:00"Чумовой интернет": как в глухой тайге ловят Wi-Fi
02:50СМИ: шефа протокола Трампа отстранили от службы в преддверии саммита G20
02:40Защита Никулина обжалует решение суда в США допустить его к процессу
02:15Экс-главе компании, строившей космодром Восточный, дали пять лет условно
02:09Соединения и воинские части ВВО выполняют учебно-боевые задачи в Бурятии
02:07Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
02:00Пушков высмеял реакцию МИД Украины на возвращение России в ПАСЕ
Лента новостейМолния