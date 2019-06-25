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РИА Новости
Новое оружие России

"Калашников" создал новую версию противодронного ружья

Вчера, 17:14
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© Фото : Калашников МедиаАнтидрон REX-2
Антидрон REX-2
© Фото : Калашников Медиа
ПАРК ПАТРИОТ, 25 июн - РИА Новости. Компания ZALA AERO (входит в концерн "Калашников") представила новую версию оружия против дронов на международном военно-техническом форуме "Армия-2019", сообщает сайт Kalashnikov media.
Первая версия изделия была показана в рамках форума "Армия-2017".
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8 сентября 2018, 16:57Новое оружие России
Разработчик рассказал об экспорте противодронных ружей
"REX-2 стал легче и компактнее своего предшественника: габариты изделия были уменьшены, а его вес теперь составляет всего 3 килограмма", - говорится в сообщении.
Стандартная комплектация содержит три модуля подавления сигнала: 2,4 ГГц, 5,8 ГГц, СНС. Блок подавления спутниковых навигационных систем интегрирован в корпус. На нем также размещена индикация заряда батареи для упрощения контроля его уровня.
"Как и в предыдущей версии, частоты подавления могут быть настроены, исходя из потребностей заказчика. Опционально устанавливаются видеорегистратор, стробоскоп, лазер и прицел", - отмечается в сообщении.
REX-2 прошел лабораторные испытания по измерению электромагнитного поля в Удмуртском центре сертификации. Устройство признано безопасным и соответствует нормам.
МИА "Россия сегодня" является официальным информационным агентством форума.
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Новое оружие РоссииФорум "Армия-2019"Калашников (концерн)РоссияБезопасность
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