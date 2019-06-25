"Калашников" создал новую версию противодронного ружья

ПАРК ПАТРИОТ, 25 июн - РИА Новости. Компания ZALA AERO (входит в концерн "Калашников") представила новую версию оружия против дронов на международном военно-техническом форуме "Армия-2019", сообщает Компания ZALA AERO (входит в концерн "Калашников") представила новую версию оружия против дронов на международном военно-техническом форуме "Армия-2019", сообщает сайт Kalashnikov media

Первая версия изделия была показана в рамках форума "Армия-2017".

"REX-2 стал легче и компактнее своего предшественника: габариты изделия были уменьшены, а его вес теперь составляет всего 3 килограмма", - говорится в сообщении.

Стандартная комплектация содержит три модуля подавления сигнала: 2,4 ГГц, 5,8 ГГц, СНС. Блок подавления спутниковых навигационных систем интегрирован в корпус. На нем также размещена индикация заряда батареи для упрощения контроля его уровня.

"Как и в предыдущей версии, частоты подавления могут быть настроены, исходя из потребностей заказчика. Опционально устанавливаются видеорегистратор, стробоскоп, лазер и прицел", - отмечается в сообщении.

REX-2 прошел лабораторные испытания по измерению электромагнитного поля в Удмуртском центре сертификации. Устройство признано безопасным и соответствует нормам.