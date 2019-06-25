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РИА Новости

Новый глава миссии ОБСЕ на Украине впервые посетил ЛНР с рабочим визитом

Вчера, 17:11
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтокортеж ОБСЕ в Донбассе
Автокортеж ОБСЕ в Донбассе
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автокортеж ОБСЕ в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 25 июн - РИА Новости. Новый глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Яшар Халит Чевик впервые посетил  с рабочим визитом самопровозглашенную Луганскую народную республику, сообщил журналистам министр иностранных дел ЛНР, представитель ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего.
Чевик 1 июня официально приступил к обязанностям главы СММ ОБСЕ.
"Это первый визит господина Чевика… Это визит чисто рабочий, технического характера для знакомства с обстановкой на месте, для знакомства с наблюдателями (СММ ОБСЕ в Луганске - ред.", -  сказал Дейнего.
Чевик пересек линию соприкосновения на единственном между ЛНР и подконтрольной ВС Украины территорией пункте пропуска "Станица Луганская". Он ознакомился с работой КПП и состоянием разрушенного пролета моста.
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