Новый глава миссии ОБСЕ на Украине впервые посетил ЛНР с рабочим визитом

ЛУГАНСК, 25 июн - РИА Новости. Новый глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Яшар Халит Чевик впервые посетил с рабочим визитом самопровозглашенную Луганскую народную республику, сообщил журналистам министр иностранных дел ЛНР, представитель ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего.

Чевик 1 июня официально приступил к обязанностям главы СММ ОБСЕ.

"Это первый визит господина Чевика… Это визит чисто рабочий, технического характера для знакомства с обстановкой на месте, для знакомства с наблюдателями (СММ ОБСЕ в Луганске - ред.", - сказал Дейнего.