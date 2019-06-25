Пресс-конференция в рамках спецпроекта "Украинское досье"

Участники:
- депутат Государственной Думы РФ Константин ЗАТУЛИН;
- член Совета Федерации Ольга ТИМОФЕЕВА;
- председатель партии "Союз левых сил" (Украина) Василий ВОЛГА;
- экс-депутат парламента Грузии Леван ПИРВЕЛИ.
Ведущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
Массовые беспорядки в Грузии провоцируются и направляются не только из Вашингтона, но и из Киева, где находится фактический лидер грузинской оппозиции. Между тем, события в Тбилиси позволяют прогнозировать и украинские тенденции. После свержения Саакашвили к власти пришли умеренные политики, которые, несмотря на антироссийскую риторику, проводили курс на восстановление выгодных стране экономических связей. Но как только нормализация отношений начала приобретать дипломатический формат, немедленно возникли новые попытки дестабилизации, грозящие государственным переворотом. Это отчетливый сигнал и новому президенту Украины Владимиру Зеленскому. Западные спонсоры не позволят ему сделать и шагу к нормализации украино-российских отношений.
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- депутат Государственной Думы РФ Константин ЗАТУЛИН;
- член Совета Федерации Ольга ТИМОФЕЕВА;
- председатель партии "Союз левых сил" (Украина) Василий ВОЛГА;
- экс-депутат парламента Грузии Леван ПИРВЕЛИ.
Ведущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
Массовые беспорядки в Грузии провоцируются и направляются не только из Вашингтона, но и из Киева, где находится фактический лидер грузинской оппозиции. Между тем, события в Тбилиси позволяют прогнозировать и украинские тенденции. После свержения Саакашвили к власти пришли умеренные политики, которые, несмотря на антироссийскую риторику, проводили курс на восстановление выгодных стране экономических связей. Но как только нормализация отношений начала приобретать дипломатический формат, немедленно возникли новые попытки дестабилизации, грозящие государственным переворотом. Это отчетливый сигнал и новому президенту Украины Владимиру Зеленскому. Западные спонсоры не позволят ему сделать и шагу к нормализации украино-российских отношений.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/