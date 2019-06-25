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РИА Новости

Пресс-конференция в рамках спецпроекта "Украинское досье"

Вчера, 17:00
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27 июня в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция на тему: "Тбилисский майдан: повторится ли в Грузии украинский сценарий". Мероприятие пройдет в рамках спецпроекта "Украинское досье".
Участники:
- депутат Государственной Думы РФ Константин ЗАТУЛИН;
- член Совета Федерации Ольга ТИМОФЕЕВА;
- председатель партии "Союз левых сил" (Украина) Василий ВОЛГА;
- экс-депутат парламента Грузии Леван ПИРВЕЛИ.

Ведущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.

Массовые беспорядки в Грузии провоцируются и направляются не только из Вашингтона, но и из Киева, где находится фактический лидер грузинской оппозиции. Между тем, события в Тбилиси позволяют прогнозировать и украинские тенденции. После свержения Саакашвили к власти пришли умеренные политики, которые, несмотря на антироссийскую риторику, проводили курс на восстановление выгодных стране экономических связей. Но как только нормализация отношений начала приобретать дипломатический формат, немедленно возникли новые попытки дестабилизации, грозящие государственным переворотом. Это отчетливый сигнал и новому президенту Украины Владимиру Зеленскому. Западные спонсоры не позволят ему сделать и шагу к нормализации украино-российских отношений.

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