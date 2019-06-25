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РИА Новости

Промсвязьбанк прокредитует реконструкцию судоремонтного завода в Мурманске

Вчера, 16:58
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОтделение "Промсвязьбанка" в Москве
Отделение Промсвязьбанка в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 25 июн - РИА Новости. Промсвязьбанк предоставит кредитную линию на финансирование реконструкции 35-го судоремонтного завода Центра судоремонта "Звездочка" в Мурманске - одного из крупнейших предприятий, входящих в состав Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), сообщил журналистам председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков.
Документ о предоставлении кредитной линии подписали заместитель председателя Промсвязьбанка Олег Минаев и заместитель генерального директора по экономике и финансам Центра судоремонта "Звездочка" Тимур Кильматов в рамках международного военно-технического форума "Армия-2019".

"Промсвязьбанк становится по мере поступления задач опорным банком для оборонно-промышленного комплекса, и ОСК является нашим ключевым партнером. Мы подписали соглашение – я не буду вдаваться в детали – по сути, на реконструкцию инфраструктурного объекта, который будет заниматься ремонтом судов", - сказал Фрадков.

По его словам, банк занимается и другими крупными проектами в ОПК: на сегодняшний день портфель кредитов банка, выданных российским оборонным предприятиям, составляет порядка 250 миллиардов рублей в разных отраслях военной промышленности.
В свою очередь президент ОСК Алексей Рахманов отметил, что Промсвязьбанк стал кредитором одного из наиболее важных инвестиционных проектов корпорации, от которого зависит обороноспособность страны.
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"Мы не будем раскрывать технические детали, но без ранее принятого решения, которое сконцентрировало работу оборонного-промышленного комплекса в Промсвязьбанке, эта сделка была бы невозможна", - сказал Рахманов.
По его словам, добиться стопроцентного исполнения гособоронзаказа, в частности по предоставлению современной вооруженной техники военно-морскому флоту, можно только совместными усилиями.
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