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РИА Новости

Венедиктов: электронное голосование привлечет новых избирателей в Москве

Вчера, 16:45
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГлавный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов
Главный редактор радиостанции Эхо Москвы Алексей Венедиктов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Возможность удаленно отдать свой голос на выборах в Мосгордуму должна привлечь людей, ранее не голосовавших, заявил РИА Новости зампредседателя Общественной палаты Москвы, руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

"Я очень надеюсь, может, конечно, я ошибаюсь, что новые технологии, в частности электронное голосование, приведет людей, которые ради прикола проголосуют, которые никогда не голосовали до этого, и приведут людей, которые физически отсутствуют в Москве, но прописаны в этих районах".

Главный редактор радиостанции Эхо Москвы Алексей Венедиктов на церемонии вручения премии Топ-1000 российских менеджеров
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Вчера, 15:52
В Москве 10 июля пройдет первый запуск системы электронного голосования
Он также отметил, что необходимо создать интерес для того, чтобы выборы были конкурентными.
"Мосгордума — это то место, которое по закону может очень много, и другое дело — все зависит от людей, которые туда будут избраны", — добавил Венедиктов.
Выборы депутатов Московской городской думы седьмого созыва, на которых впервые в стране проведут эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся 8 сентября.
Мосгоризбирком утвердил три муниципальных округа, где будет возможность проголосовать удаленно: это первый округ (Зеленоград), десятый округ (Cеверное Лианозово — Бибирево) и округ номер 30 (Чертаново Центральное — Чертаново Южное).
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24 июня, 17:19
К предстоящим выборам в Мосгордуму закупят еще тысячу КОИБов
8310014
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МосгоризбиркомМосковская городская думаАлексей Венедиктов (журналист)МоскваПолитика
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