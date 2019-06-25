Венедиктов: электронное голосование привлечет новых избирателей в Москве

"Я очень надеюсь, может, конечно, я ошибаюсь, что новые технологии, в частности электронное голосование, приведет людей, которые ради прикола проголосуют, которые никогда не голосовали до этого, и приведут людей, которые физически отсутствуют в Москве, но прописаны в этих районах".