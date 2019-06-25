Венедиктов: электронное голосование привлечет новых избирателей в Москве

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Возможность удаленно отдать свой голос на выборах в Мосгордуму должна привлечь людей, ранее не голосовавших, заявил РИА Новости зампредседателя Общественной палаты Москвы, руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.
"Я очень надеюсь, может, конечно, я ошибаюсь, что новые технологии, в частности электронное голосование, приведет людей, которые ради прикола проголосуют, которые никогда не голосовали до этого, и приведут людей, которые физически отсутствуют в Москве, но прописаны в этих районах".
Он также отметил, что необходимо создать интерес для того, чтобы выборы были конкурентными.
"Мосгордума — это то место, которое по закону может очень много, и другое дело — все зависит от людей, которые туда будут избраны", — добавил Венедиктов.
Выборы депутатов Московской городской думы седьмого созыва, на которых впервые в стране проведут эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся 8 сентября.
Мосгоризбирком утвердил три муниципальных округа, где будет возможность проголосовать удаленно: это первый округ (Зеленоград), десятый округ (Cеверное Лианозово — Бибирево) и округ номер 30 (Чертаново Центральное — Чертаново Южное).