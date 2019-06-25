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РИА Новости

Украинец получил пять лет колонии за торговлю наркотиками в Крыму

Вчера, 16:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Керченский городской суд приговорил 23-летнего гражданина Украины к пяти годам колонии за торговлю наркотиками в Крыму, сообщает крымское погрануправление ФСБ РФ.
Гражданин Украины был задержан в сентябре прошлого года в Керчи при сбыте синтетического наркотического вещества "производное N-метилэфедрона".
"Пять лет в исправительной колонии общего режима проведет 23-летний харьковчанин за торговлю наркотиками в Крыму", - говорится в сообщении.
Мужчина проходил по уголовному делу за производство, сбыт или пересылку наркотических средств. Решение суда вступило в законную силу.
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