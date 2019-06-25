Украинец получил пять лет колонии за торговлю наркотиками в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Керченский городской суд приговорил 23-летнего гражданина Украины к пяти годам колонии за торговлю наркотиками в Крыму, сообщает крымское погрануправление ФСБ РФ.

Гражданин Украины был задержан в сентябре прошлого года в Керчи при сбыте синтетического наркотического вещества "производное N-метилэфедрона".

"Пять лет в исправительной колонии общего режима проведет 23-летний харьковчанин за торговлю наркотиками в Крыму", - говорится в сообщении.