В Госдуму внесли проект об отмене НДФЛ по обезличенным металлическим счетам

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект об освобождении с 1 января 2020 года от подоходного налога доходов, получаемых гражданами по обезличенным металлическим счетам, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Документ освобождает от НДФЛ доходы, получаемые по договорам обезличенных металлических счетов, открытых в банках, находящихся на территории РФ, а также доходы от реализации гражданами банкам драгоценных металлов, числящихся на таких счетах.

Эти изменения позволят повысить привлекательность обезличенных металлических счетов для граждан и будут способствовать реализации их потенциала как средства сбережения и инструмента инвестирования, считают разработчики.

Сейчас доходы граждан по обезличенным металлическим счетам облагаются НДФЛ по ставке 13% с применением имущественного налогового вычета или уменьшением налогооблагаемого дохода на сумму фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на приобретение этих драгоценных металлов. Причем такой порядок применяется, если имущество находилось в собственности физлица менее трех лет. Доходы от продажи имущества, которое находилось в собственности три года и более, освобождаются от налогообложения.

"Таким образом, для полного освобождения от налогообложения доходов от реализации драгоценных металлов минимальный срок, на который должен быть открыт обезличенный металлических счет, должен составлять три года и более. При этом проценты, начисленные по такому счету, подлежат налогообложению в любом случае", - напоминают разработчики.