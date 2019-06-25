В Боснии и Герцеговине при разминировании пострадали два сапера

БЕЛГРАД, 25 июн – РИА Новости. Двое саперов подорвались на минах на востоке Боснии и Герцеговины (БиГ), сообщил портал сараевского издания Двое саперов подорвались на минах на востоке Боснии и Герцеговины (БиГ), сообщил портал сараевского издания Avaz

Пострадавшие саперы разминировали территорию в районе поселения Некопи в муниципалитете Горажде. Сообщается, что они были сотрудниками британской НПО Mines Advisory Group (MAG), которая работает в БиГ с мая 2017 года.

"Согласно первым сообщениям, речь идет о тяжелых ранениях ног у обоих пострадавших, помощь которым оказана в центре скорой помощи окружной больницы в Горажде. Один из пациентов затем переведен в больницу в городе Фоча", - сообщило издание.

Отмечается, что жизни обоих саперов вне опасности.

Глава постоянной делегации ЕС в Сараево Ларс Гуннар Вигемарк заявил в апреле, что БиГ до 2025 года будет очищена от мин, оставшихся от конфликта 1992-1995 годов. По данным делегации ЕС, с момента окончания вооруженного конфликта 1992-1995 годов Брюссель вложил 46 миллионов евро в очистку БиГ от мин.

По данным Центра по разминированию БиГ (BHMAC) 2,2% или 1,09 тысячи квадратных метров территории страны заминированы, из них 60% приходится на леса. Под угрозой от мин живет свыше 15% населения БиГ – 545,6 тысячи человек. За прошедшие с конца войны годы оставшимися минами были ранены 1,75 тысячи граждан, из них 613 насмерть. Пострадали и 127 саперов при исполнении, 51 из них погиб.

Босния и Герцеговина в ноябре 2018 отметила 23-летие Дейтонского соглашения, которое остановило жестокую гражданскую войну между хорватами, сербами и мусульманами 1992-1995 годов. По разным оценкам, в ходе конфликта погибло свыше 100 тысяч человек.