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РИА Новости

В Боснии и Герцеговине при разминировании пострадали два сапера

Вчера, 16:33
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БЕЛГРАД, 25 июн – РИА Новости. Двое саперов подорвались на минах на востоке Боснии и Герцеговины (БиГ), сообщил портал сараевского издания Avaz.
Пострадавшие саперы разминировали территорию в районе поселения Некопи в муниципалитете Горажде. Сообщается, что они были сотрудниками британской НПО Mines Advisory Group (MAG), которая работает в БиГ с мая 2017 года.
"Согласно первым сообщениям, речь идет о тяжелых ранениях ног у обоих пострадавших, помощь которым оказана в центре скорой помощи окружной больницы в Горажде. Один из пациентов затем переведен в больницу в городе Фоча", - сообщило издание.
Отмечается, что жизни обоих саперов вне опасности.
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Глава постоянной делегации ЕС в Сараево Ларс Гуннар Вигемарк заявил в апреле, что БиГ до 2025 года будет очищена от мин, оставшихся от конфликта 1992-1995 годов. По данным делегации ЕС, с момента окончания вооруженного конфликта 1992-1995 годов Брюссель вложил 46 миллионов евро в очистку БиГ от мин.
По данным Центра по разминированию БиГ (BHMAC) 2,2% или 1,09 тысячи квадратных метров территории страны заминированы, из них 60% приходится на леса. Под угрозой от мин живет свыше 15% населения БиГ – 545,6 тысячи человек. За прошедшие с конца войны годы оставшимися минами были ранены 1,75 тысячи граждан, из них 613 насмерть. Пострадали и 127 саперов при исполнении, 51 из них погиб.
Босния и Герцеговина в ноябре 2018 отметила 23-летие Дейтонского соглашения, которое остановило жестокую гражданскую войну между хорватами, сербами и мусульманами 1992-1995 годов. По разным оценкам, в ходе конфликта погибло свыше 100 тысяч человек.
Соглашение определило государственное устройство: энтитеты Федерацию Боснии и Герцеговины и Республику Сербскую, особый округ Брчко, а также представительство всех трех наций в трехчленном президиуме страны, который заменяет президента, и в общих органах власти.
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