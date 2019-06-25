В Марокко задержали четырех боевиков, планировавших теракты

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Силы безопасности Марокко задержали членов террористической ячейки, состоявшей из четырех боевиков, в окрестностях города Марракеш, передает марокканское агентство Силы безопасности Марокко задержали членов террористической ячейки, состоявшей из четырех боевиков, в окрестностях города Марракеш, передает марокканское агентство Hespress со ссылкой на Центральное бюро судебных расследований Марокко.

По сообщению бюро, террористическая ячейка состояла из четырех боевиков в возрасте от 25 до 40 лет и была связана с террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ).

Отмечается, что в ходе операции в доме семьи одного из членов ячейки были изъяты химические вещества, жидкости, оборудование для изготовки взрывчатых веществ, электронные устройства, холодное оружие, бинокли, денежные средства и мотоцикл.

Бюро также добавило, что лидер ячейки вербовал других боевиков и установил отношения с боевиками за рубежом с целью подготовки и совершения терактов в Марокко с использованием взрывных устройств.