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РИА Новости

В Марокко задержали четырех боевиков, планировавших теракты

Вчера, 16:31
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Силы безопасности Марокко задержали членов террористической ячейки, состоявшей из четырех боевиков, в окрестностях города Марракеш, передает марокканское агентство Hespress со ссылкой на Центральное бюро судебных расследований Марокко.
По сообщению бюро, террористическая ячейка состояла из четырех боевиков в возрасте от 25 до 40 лет и была связана с террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ).
Отмечается, что в ходе операции в доме семьи одного из членов ячейки были изъяты химические вещества, жидкости, оборудование для изготовки взрывчатых веществ, электронные устройства, холодное оружие, бинокли, денежные средства и мотоцикл.
Бюро также добавило, что лидер ячейки вербовал других боевиков и установил отношения с боевиками за рубежом с целью подготовки и совершения терактов в Марокко с использованием взрывных устройств.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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