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РИА Новости

Прокуратура ДНР завела дела против украинских командиров после обстрелов

Вчера, 16:20
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС ДНР устраняют завалы в помещении гаража, полученные в результате артиллерийского обстрела Петровского района Донецка. 25 июня 2019
Сотрудники МЧС ДНР устраняют завалы в помещении гаража, полученные в результате артиллерийского обстрела Петровского района Донецка. 25 июня 2019
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики после обстрелов территории ДНР возбудила уголовные дела по статье о теракте в отношении пяти украинских командиров, сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.
"Следственным управлением генеральной прокуратуры ДНР расследуются 18 эпизодов в рамках пяти уголовных дел, возбужденных по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 229 УК ДНР (теракт)", - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры ДНР.
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В ведомстве отметили, что уголовные дела возбуждены в отношении пяти украинских командиров по приказам которых с 18 по 25 июня были обстреляны подконтрольные ДНР Донецк, Горловка, Докучаевск, Ясиноватая и Новоазовский район.
"В результате обстрелов телесные повреждения получили: девочка 2005 года рождения и мужчина 1956 года рождения. Также были повреждены квартира, 18 домостроений, из которых 10 домов загорелись в результате попадания боеприпасов. Разрушениям подверглись два гаража и хозяйственная постройка в частных дворах", - добавили в прокуратуре.
Санкция статьи, по которой возбуждены уголовные дела, предусматривает до 20 лет лишения свободы.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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