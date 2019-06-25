Прокуратура ДНР завела дела против украинских командиров после обстрелов

ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики после обстрелов территории ДНР возбудила уголовные дела по статье о теракте в отношении пяти украинских командиров, сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.

"Следственным управлением генеральной прокуратуры ДНР расследуются 18 эпизодов в рамках пяти уголовных дел, возбужденных по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 229 УК ДНР (теракт)", - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры ДНР.

В ведомстве отметили, что уголовные дела возбуждены в отношении пяти украинских командиров по приказам которых с 18 по 25 июня были обстреляны подконтрольные ДНР Донецк, Горловка, Докучаевск, Ясиноватая и Новоазовский район.

"В результате обстрелов телесные повреждения получили: девочка 2005 года рождения и мужчина 1956 года рождения. Также были повреждены квартира, 18 домостроений, из которых 10 домов загорелись в результате попадания боеприпасов. Разрушениям подверглись два гаража и хозяйственная постройка в частных дворах", - добавили в прокуратуре.

Санкция статьи, по которой возбуждены уголовные дела, предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.