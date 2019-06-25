Госдума приняла в I чтении проект о праве на временное проживание в России

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла в I чтении правительственный законопроект, упрощающий выдачу разрешения на временное проживание отдельным категориям иностранцев без учета квоты.

Изменения вносятся в федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ" и отдельные законодательные акты РФ в части упрощения порядка предоставления некоторым категориям иностранных граждан и лиц без гражданства разрешения на временное проживание и вида на жительство.

Законопроектом предлагается сократить с 6 до 4 месяцев срок рассмотрения заявлений о выдаче разрешений на временное проживание. Также предполагается выдавать разрешение на временное проживание отдельным категориям иностранных граждан без учёта квоты. Эта норма будет распространяться на граждан, которые родились в России, состоят в браке с гражданином РФ, являются участниками госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, признаны беженцами либо получившие временное убежище в России.

Добавляется, что законопроектом вводится практика предоставления бессрочного вида на жительство (в настоящее время по общему правилу он выдается на 5 лет), за исключением случаев его выдачи высококвалифицированным специалистам и членам их семей (на срок действия разрешения на работу) и квалицированным специалистам (на 3 года).