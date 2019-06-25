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РИА Новости

Решетников высказался о ситуации с завышенными баллами для девочек в школе

Вчера, 16:11
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМаксим Решетников
Максим Решетников
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Максим Решетников. Архивное фото
ПЕРМЬ, 25 июн – РИА Новости. Вопрос организации приема детей в первый класс после случая в пермской гимназии, где приемная комиссия установила разные проходные баллы для девочек и мальчиков, должно решать общество, а не власть, заявил на пресс-конференции губернатор региона Максим Решетников.
В конце мая в департаменте образования администрации города сообщили, что в пермской гимназии №4 имени братьев Каменских проходной балл для мальчиков ниже, чем для девочек - для будущих первоклассников он составляет 65,7, а для первоклассниц - 69,1. На ситуацию сразу отреагировала уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова, которая назвала случившееся гендерной дискриминацией. После этого проверку в образовательном учреждении начала прокуратура. По ее результатам в отношении гимназии и директора было возбуждено два дела об административном правонарушении.
Ученик выполняет задание возле интерактивной доски
6 июня, 16:15
В Перми завели дело против гимназии, где девочкам завысили проходной балл
"Вопрос на самом деле глубже, чем "скидки" для мальчиков. Вопрос в том, можем ли мы при поступлении в первый класс требовать сдавать экзамены. Как мне специалисты говорят, вообще-то нет. Это общество должно решать, не власть", - считает Решетников.
Губернатор отметил, что сразу после случая в гимназии №4 он обратился в прокуратуру и лично к прокурору Пермского края Андрею Юмшанову с просьбой оценить правовую возможность приема в первый класс по проходным баллам. "Если она есть, не исключаю, что нам надо будет поставить вопрос об отборе в гимназии учеников с первого по четвертый класс", - добавил Решетников.
При этом глава региона повторил, что перед принятием решений "необходимо широкое обсуждение".
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Максим РешетниковПермский крайОбщество
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