МИД России: в Венесуэле из-за санкций США умирают онкобольные дети

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Несколько онкобольных детей умерли в Венесуэле из-за санкций против венесуэльско-итальянского проекта АТМО ONLUS, глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил об этом госсекретарю США Майку Помпео, но получил "эквилибристический" ответ, рассказал заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин.

По его словам, "наиболее вопиющие" случаи, когда власти США мешают нормальной жизни простых венесуэльцев, связаны с "экспроприацией" в пользу оппозиции Венесуэлы и блокированием деятельности североамериканского подразделения государственной нефтяной компании PDVSA Citgo. Она, в частности, оказывала медицинскую помощь за рубежом венесуэльцам с редкими или сложными заболеваниями – болезни крови, ДЦП, сложные типы анемии, трансплантология, микрохирургия.

"В частности, под санкции попал венесуэльско-итальянский проект АТМО ONLUS по помощи детям с онкологическими заболеваниями. С марта текущего года европейские банки из-за угрозы санкций отказываются переводить финансовые средства на оплату лечения. В марте детей, которые в нем нуждаются, было 26, но теперь их стало меньше. К сожалению, нескольких спасти уже не удалось", - рассказал Кожин в интервью газете "Известия " . По его словам, на встрече в финском городе Рованиеми, прошедшей в мае, Лавров рассказал о проблеме Помпео.

"Мы больше месяца ждали ответ. Можно я не буду цитировать его содержание? У нас в России говорят: "Кто хочет – ищет способ. Кто не хочет – ищет причину". Американцы продемонстрировали чудеса словесной эквилибристики, чтобы доказать: в том, что умирают онкобольные дети, их вины нет. Эта логика, что называется, "за гранью", - посетовал представитель МИД РФ.

По его словам, можно как угодно относиться к правительству суверенной страны, но "элементарное чувство милосердия должно было бы побудить к поиску решения проблемы, тем более что оно – в силах и компетенции ответственных лиц в Вашингтоне".

По словам Кожина, есть и другие примеры, когда из-за американских санкций страдают простые жители Венесуэлы, в том числе дети.

Например, американский Citibank заблокировал средства, выделенные правительством Николаса Мадуро на закупку 300 тысяч флаконов инсулина, что, по оценкам Минздрава Венесуэлы, нанесло непосредственный ущерб порядка 450 тысячам пациентов. Колумбийский филиал немецкой фармкомпании "Би-Эс-Эн Медикал" отказался под давлением Вашингтона от поставки уже оплаченных Венесуэлой 2 миллионов единиц для лечения и профилактики малярии. Это привело к серьезному увеличению количества случаев заражения данной болезнью.