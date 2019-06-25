Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-25T16:12Z
https://ria.ru/20190625/1555903124.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

МИД России: в Венесуэле из-за санкций США умирают онкобольные дети

Вчера, 16:10
348
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Несколько онкобольных детей умерли в Венесуэле из-за санкций против венесуэльско-итальянского проекта АТМО ONLUS, глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил об этом госсекретарю США Майку Помпео, но получил "эквилибристический" ответ, рассказал заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин.
По его словам, "наиболее вопиющие" случаи, когда власти США мешают нормальной жизни простых венесуэльцев, связаны с "экспроприацией" в пользу оппозиции Венесуэлы и блокированием деятельности североамериканского подразделения государственной нефтяной компании PDVSA Citgo. Она, в частности, оказывала медицинскую помощь за рубежом венесуэльцам с редкими или сложными заболеваниями – болезни крови, ДЦП, сложные типы анемии, трансплантология, микрохирургия.
"В частности, под санкции попал венесуэльско-итальянский проект АТМО ONLUS по помощи детям с онкологическими заболеваниями. С марта текущего года европейские банки из-за угрозы санкций отказываются переводить финансовые средства на оплату лечения. В марте детей, которые в нем нуждаются, было 26, но теперь их стало меньше. К сожалению, нескольких спасти уже не удалось", - рассказал Кожин в интервью газете "Известия". По его словам, на встрече в финском городе Рованиеми, прошедшей в мае, Лавров рассказал о проблеме Помпео.
"Мы больше месяца ждали ответ. Можно я не буду цитировать его содержание? У нас в России говорят: "Кто хочет – ищет способ. Кто не хочет – ищет причину". Американцы продемонстрировали чудеса словесной эквилибристики, чтобы доказать: в том, что умирают онкобольные дети, их вины нет. Эта логика, что называется, "за гранью", - посетовал представитель МИД РФ.
Сторонники Николаса Мадуро во время демонстрации у правительственного дворца Мирафлорес в Каракасе
19 июня, 22:33
Венесуэла рассчитывает на помощь России в связи с санкциями
По его словам, можно как угодно относиться к правительству суверенной страны, но "элементарное чувство милосердия должно было бы побудить к поиску решения проблемы, тем более что оно – в силах и компетенции ответственных лиц в Вашингтоне".
По словам Кожина, есть и другие примеры, когда из-за американских санкций страдают простые жители Венесуэлы, в том числе дети.
Например, американский Citibank заблокировал средства, выделенные правительством Николаса Мадуро на закупку 300 тысяч флаконов инсулина, что, по оценкам Минздрава Венесуэлы, нанесло непосредственный ущерб порядка 450 тысячам пациентов. Колумбийский филиал немецкой фармкомпании "Би-Эс-Эн Медикал" отказался под давлением Вашингтона от поставки уже оплаченных Венесуэлой 2 миллионов единиц для лечения и профилактики малярии. Это привело к серьезному увеличению количества случаев заражения данной болезнью.
"Аналогичное поведение испанского банка "Сантандер", явно из-за опасений попасть под американские санкции, привело к невозможности закупки запасных частей к оборудованию сердечно-сосудистой хирургии для нужд Детского латиноамериканского кардиологического госпиталя имени доктора Хильберто Родригеса Очоа. В результате порядка 800 несовершеннолетних пациентов остаются без операций", - рассказал представитель МИД РФ.
0010161
Обсудить 0
Майк ПомпеоСергей ЛавровМИД РФВенесуэлаПолитика
Рекомендуем
Доллары США
Америка готовит доллар к девальвации
РИА
Новости
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко предложил переименовать Грузию назло России
Логотип ПАО Сбербанк России
Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт на дебетовые
Исследование сухого молока в лаборатории
В Роскачестве назвали лучшую молочную смесь
Лента
новостей
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
Опубликовано видео взрыва центральной ступени ракеты Falcon Heavy при посадке
Опубликовано видео взрыва при посадке ступени ракеты Falcon Heavy
Логотип МТС
МТС впервые за 13 лет сменил логотип
Горожане у фонтанов в парке искусств Музеон
Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней лета
Народная артистка РСФСР Алла Покровская
Умерла народная артистка России Алла Покровская
Уволенная после прямой линии Путина замгубернатора назвала себя жертвой
Президент Украины Владимир Зеленский
​Названа первая зарплата Зеленского на посту президента
Шведский стол в одном из отелей Турции
В Краснодарском крае растет количество отелей с системой "все включено"
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров
Кадыров прокомментировал отставку Евкурова
Алла Покровская
Названа причина смерти актрисы Аллы Покровской
В Башкирии женщина скончалась после удара молнии
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00"Чумовой интернет": как в глухой тайге ловят Wi-Fi
02:50СМИ: шефа протокола Трампа отстранили от службы в преддверии саммита G20
02:40Защита Никулина обжалует решение суда в США допустить его к процессу
02:15Экс-главе компании, строившей космодром Восточный, дали два года условно
02:09Соединения и воинские части ВВО выполняют учебно-боевые задачи в Бурятии
02:07Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
02:00Пушков высмеял реакцию МИД Украины на возвращение России в ПАСЕ
01:46В Бразилии отказались освободить экс-президента Лулу да Силва
01:35Сан-Франциско стал первым городом в США, где запретили электронные сигареты
01:33В Ростовской области ликвидировали пожар в ангарах
01:31США выделят средства на постройку шести складов боеприпасов на Украине
01:20Всеобщая забастовка частично парализовала Уругвай
01:12США отвергли обвинения в создании помех для доставки гумпомощи в Рукбан
01:05Boeing завершила испытания парашютной системы космической капсулы Starliner
01:02В Ростовской области локализовали возгорание в ангарах
00:59ПАСЕ обсудит полномочия российской делегации
00:57МИД Грузии сожалеет в связи с возвращением России в ПАСЕ
00:50В мексиканском городе два человека погибли из-за обрушившейся бури
00:36В поле в Ростовской области загорелись два ангара
00:34После сильного землетрясения на Камчатке зафиксировали серию афтершоков
Лента новостейМолния