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РИА Новости

Партия "Слуга народа" обратилась в МВД из-за клонов, использующих ее бренд

Вчера, 15:56
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкИзбиратель во время голосования на одном из избирательных участков города Харькова
Избиратель во время голосования на одном из избирательных участков города Харькова
© РИА Новости / Стрингер
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Избиратель во время голосования на одном из избирательных участков города Харькова . Архивное фото
КИЕВ, 25 июн - РИА Новости. Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" обратилась в министерство внутренних дел в связи с массовым появлением кандидатов-клонов, которые незаконно используют бренд партии в рамках избирательной кампании на парламентских выборах, сообщил во вторник адвокат партии Александр Качура.
Он сообщил, что партии обратилась в МВД в связи с введением избирателей в заблуждение, поскольку неизвестными лицами были созданы организации-клоны, которые используют название партии "Слуга народа", но никакого отношения к ней не имеют. Соответствующие заявления также были поданы в Национальную полицию и Генеральную прокуратуру.
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"На сегодняшний день часть кандидатов в народные депутаты по одномандатным округам мошенническим путем указали информацию в своих заявлениях, которые подавались в Центральную избирательную комиссию, о том, что они якобы работают в ООО или ЧП "Слуга народа", общественной организации "Слуга народа"… Они были зарегистрированы, как правило, за два дня до того момента, как были поданы документы, то есть, в этом усматривается грязная технология против политической партии "Слуга народа", нацеленная на то, чтобы ввести в заблуждение избирателей, чтобы они не смогли отдать свой голос за ту партию, за которую собираются", - цитирует Качуру агентство УНИАН.
Также адвокат выразил надежду, что правоохранительные органы расследуют это дело и осуществят все необходимые действия, чтобы 21 июля избиратель мог отличить кандидата настоящей партии "Слуга народа" от технических кандидатов, которые неправомерно используют бренд партии. "На сегодняшний день мы выявили более 85 случаев злоупотреблений, использования технологий, пробелов в законодательстве со стороны таких фейковых кандидатов", - добавил он.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
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