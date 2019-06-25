Сайдик поприветствовал возобновление переговоров "нормандской четверки"

ВЕНА, 25 июн - РИА Новости. Представитель ОБСЕ в контактной группе по Украине Мартин Сайдик приветствует возобновление переговоров "нормандской четверки", надеется, что они станут регулярными.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о скорой встрече советников, которые подготовят встречу на уровне глав государств нормандского формата (Украина, Россия, Германия, Франция). Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что встреча советников лидеров стран нормандского формата состоится 12 июля.
"Надо понимать, что есть разные параллельные, если можно сказать, рельсы в этом процессе. Есть нормандский формат, есть наш. И они взаимосвязаны на основе резолюции Совета безопасности 2202 от 17 февраля 2015 года. У нормандского формата есть надзор над нашим процессом, поэтому чтобы ускорить и наш процесс, важно, чтобы опять обновился и процесс в нормандском формате, именно из-за этого взаимодействия. Поэтому я это очень приветствую, надеюсь, что это будет шагом к более регулярному процессу переговоров и в нормандском формате", - заявил Сайдик РИА Новости в кулуарах Обзорной конференции ОБСЕ по вопросам безопасности.
Он пояснил, что контактная группа в Минске встречается регулярно. "У нас есть наш график уже даже до начала следующего года. Нормандский формат такой определенный график регулярных встреч не имеет", - добавил он.