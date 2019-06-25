Сайдик поприветствовал возобновление переговоров "нормандской четверки"

"Надо понимать, что есть разные параллельные, если можно сказать, рельсы в этом процессе. Есть нормандский формат, есть наш. И они взаимосвязаны на основе резолюции Совета безопасности 2202 от 17 февраля 2015 года. У нормандского формата есть надзор над нашим процессом, поэтому чтобы ускорить и наш процесс, важно, чтобы опять обновился и процесс в нормандском формате, именно из-за этого взаимодействия. Поэтому я это очень приветствую, надеюсь, что это будет шагом к более регулярному процессу переговоров и в нормандском формате", - заявил Сайдик РИА Новости в кулуарах Обзорной конференции ОБСЕ по вопросам безопасности.