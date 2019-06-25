США требуют от Ирана необоснованных уступок, заявили в российском МИД

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. США требуют от Ирана необоснованных уступок, включая отказ от его легитимных интересов в международных делах, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России относительно давления США на Иран.

"В Москве с тревогой наблюдают за тем, как США уже больше года нагнетают напряженность вокруг Ирана. Предъявляя ему необоснованные обвинения и выйдя из Совместного всеобъемлющего плана действий по обеспечению мирного характера иранской ядерной программы, Вашингтон последовательно наращивает массированное санкционное давление и провокационную деятельность, в том числе военную", - говорится в комментарии МИД РФ.

Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, "от Тегерана, деятельность которого в атомной сфере является исключительно мирной и находится под полным контролем МАГАТЭ, требуют необоснованных уступок, включая фактический отказ от абсолютно легитимных интересов в международных делах".

В понедельник президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях в отношении Ирана, которые будут направлены против верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Согласно распространенному позже тексту указа, США блокируют любые активы, принадлежащие попавшим под санкции лицам, а также угрожают санкциями финансовым организациям за сотрудничество с ними.