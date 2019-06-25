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РИА Новости

США требуют от Ирана необоснованных уступок, заявили в российском МИД

Вчера, 15:39
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. США требуют от Ирана необоснованных уступок, включая отказ от его легитимных интересов в международных делах, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России относительно давления США на Иран.
"В Москве с тревогой наблюдают за тем, как США уже больше года нагнетают напряженность вокруг Ирана. Предъявляя ему необоснованные обвинения и выйдя из Совместного всеобъемлющего плана действий по обеспечению мирного характера иранской ядерной программы, Вашингтон последовательно наращивает массированное санкционное давление и провокационную деятельность, в том числе военную", - говорится в комментарии МИД РФ.
Здание Министерства иностранных дел РФ
Вчера, 15:46
МИД увидел угрозу международной безопасности в курсе США в отношении Ирана
Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, "от Тегерана, деятельность которого в атомной сфере является исключительно мирной и находится под полным контролем МАГАТЭ, требуют необоснованных уступок, включая фактический отказ от абсолютно легитимных интересов в международных делах".
В понедельник президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях в отношении Ирана, которые будут направлены против верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Согласно распространенному позже тексту указа, США блокируют любые активы, принадлежащие попавшим под санкции лицам, а также угрожают санкциями финансовым организациям за сотрудничество с ними.
В ответ на последние введенные против страны меры в Тегеране заявили, что Вашингтон закрывает таким образом путь для дипломатии с Тегераном, а все утверждения американской администрации о готовности к переговорам с Ираном - это ложь.
Санкции США против Ирана
9 августа 2018, 16:38
Санкции США против ИранаВашингтон 6 августа возобновил санкции против Тегерана, которые были приостановлены в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Подробнее о мерах, принятых Дональдам Трампом, - в инфографике Ria.ru.
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