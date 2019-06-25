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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Филарет обвинил "новую церковь" Украины в захвате храмов

Вчера, 15:37
2008
© AP Photo / Efrem LukatskyФиларет Денисенко
Филарет Денисенко
© AP Photo / Efrem Lukatsky
КИЕВ, 25 июн — РИА Новости. Украинский раскольник Филарет заявил, что так называемая Православная церковь Украины занимается рейдерским захватом храмов возглавляемого им "Киевского патриархата", и потребовал, чтобы в ситуацию вмешались власти.
"Прежде всего захватили уже Феодосиевский мужской ставропигиальный монастырь, Успенскую церковь в Киеве, сейчас планируется захват Владимирского собора. Думаю, этими захватами не ограничатся — будут захватывать храмы Киевского патриархата", — цитирует Филарета агентство УНН.
Филарет Денисенко после заседания Синода Украинской православной церкви
24 июня, 20:15
ПЦУ: в церкви нашей места нет. Уходите, ФиларетЕсли революция пожирает своих детей, то на Украине раскол в церкви съел своего отца. Синод новообразования "Православная церковь Украины" лишил гражданина Филарета (по паспорту Денисенко) прав управления Киевской епархией.
Филарет добавил, что обратится к властям, чтобы те защитили права и свободы верующих. "Если наша власть не будет нас защищать, мы будем обращаться к европейской общественности, поскольку если Украина хочет войти в Европейский союз, то она должна выполнять демократические условия, защищать права человека, которые существуют в Европе", — сказал он.
На днях Филарет уже обращался с подобной просьбой к главе МВД Арсену Авакову. Идти же в украинский суд он не намерен, поскольку суды на Украине, по его словам, "продажные".
Патриарх Филарет
20 июня, 17:30
"Неразбериха". На Украине восстановлен "Киевский патриархат"В украинской столице объявлено о восстановлении неканонической церковной структуры ‒ "Киевского патриархата". Религиовед Юрий Табак в эфире радио Sputnik спрогнозировал последствия этого решения.
На прошлой неделе лидер раскольников объявил о восстановлении "Киевского патриархата" — неканонической церковной структуры, которую он возглавлял и которая прекратила существование после "объединительного собора" и образования "новой церкви". Синод ПЦУ в ответ лишил Филарета канонических прав управления Киевской епархией, хотя и оставил в составе епископата.
Новая неканоническая церковь, получившая название Православная церковь Украины, была образована в декабре на "объединительном соборе" в результате слияния "Киевского патриархата" и еще одной неканонической структуры — Украинской автокефальной православной церкви. Главой "новой церкви" стал Епифаний Думенко. В январе патриарх Константинопольский Варфоломей выдал ему томос об автокефалии. Однако мировое православие "новую церковь" до сих пор не признало.
Почётный патриарх Православной церкви Украины Филарет на заседании Верховной рады
11 июня, 15:21
"Обиды не стерпел". Филарет отказался признавать томос об автокефалииРаскольник Филарет отказался признавать томос об автокефалии "новой церкви" Украины. В эфире радио Sputnik религиовед Роман Силантьев прокомментировал ситуацию, напомнив о том, кто был самой заинтересованной фигурой в получении томоса.
Каноническая Украинская православная церковь во главе с митрополитом Онуфрием отказалась участвовать в "объединительном соборе". В РПЦ каноническое значение этого собрания назвали ничтожным, автокефалию — пустышкой, а день подписания томоса — трагическим в истории мирового православия.
Несколько месяцев спустя Филарет заявил о расколе в "новой церкви" и обвинил Епифания в нарушении договоренностей: по словам раскольника, он сам должен был остаться фактическим главой церкви, но теперь Епифаний с ним даже не советуется. Кроме того, Филарет раскритиковал томос, который ставит ПЦУ в зависимость от Константинополя. А созванный им "поместный собор" решил, что томос не соответствует статусу автокефальных церквей.
В "новой церкви" заявляют, что никакого раскола нет, а решения "собора", созванного Филаретом, не будут иметь ни канонических, ни юридических последствий.
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Религия и мировоззрениеСитуация вокруг УПЦРаскольник Филарет ( Денисенко)Новости - Религия и мировоззрениеУкраинская православная церковьРусская православная церковьУкраинаВ мире
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