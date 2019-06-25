Филарет обвинил "новую церковь" Украины в захвате храмов

КИЕВ, 25 июн — РИА Новости. Украинский раскольник Филарет заявил, что так называемая Православная церковь Украины занимается рейдерским захватом храмов возглавляемого им "Киевского патриархата", и потребовал, чтобы в ситуацию вмешались власти.

"Прежде всего захватили уже Феодосиевский мужской ставропигиальный монастырь, Успенскую церковь в Киеве, сейчас планируется захват Владимирского собора. Думаю, этими захватами не ограничатся — будут захватывать храмы Киевского патриархата", — цитирует Филарета агентство УНН

Филарет добавил, что обратится к властям, чтобы те защитили права и свободы верующих. "Если наша власть не будет нас защищать, мы будем обращаться к европейской общественности, поскольку если Украина хочет войти в Европейский союз, то она должна выполнять демократические условия, защищать права человека, которые существуют в Европе", — сказал он.

На днях Филарет уже обращался с подобной просьбой к главе МВД Арсену Авакову. Идти же в украинский суд он не намерен, поскольку суды на Украине, по его словам, "продажные".

На прошлой неделе лидер раскольников объявил о восстановлении "Киевского патриархата" — неканонической церковной структуры, которую он возглавлял и которая прекратила существование после "объединительного собора" и образования "новой церкви". Синод ПЦУ в ответ лишил Филарета канонических прав управления Киевской епархией, хотя и оставил в составе епископата.

Новая неканоническая церковь, получившая название Православная церковь Украины, была образована в декабре на "объединительном соборе" в результате слияния "Киевского патриархата" и еще одной неканонической структуры — Украинской автокефальной православной церкви. Главой "новой церкви" стал Епифаний Думенко. В январе патриарх Константинопольский Варфоломей выдал ему томос об автокефалии. Однако мировое православие "новую церковь" до сих пор не признало.

Каноническая Украинская православная церковь во главе с митрополитом Онуфрием отказалась участвовать в "объединительном соборе". В РПЦ каноническое значение этого собрания назвали ничтожным, автокефалию — пустышкой, а день подписания томоса — трагическим в истории мирового православия.

Несколько месяцев спустя Филарет заявил о расколе в "новой церкви" и обвинил Епифания в нарушении договоренностей: по словам раскольника, он сам должен был остаться фактическим главой церкви, но теперь Епифаний с ним даже не советуется. Кроме того, Филарет раскритиковал томос, который ставит ПЦУ в зависимость от Константинополя. А созванный им "поместный собор" решил, что томос не соответствует статусу автокефальных церквей.