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РИА Новости

Оскорбивший Скабееву украинский депутат устроил истерику в ПАСЕ

Вчера, 15:37
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Депутат Верховной рады и представитель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Борислав Береза неадекватно отреагировал на попытки российских журналистов взять у него интервью. Соответствующее видео появилось на YouTube.
Корреспондент Первого канала Тимур Сиразиев застал Березу во время разговора с украинскими СМИ. При этом депутат говорил по-русски. Когда Сиразиев обратился к нему, тот тут же перешел на украинский, пригрозив "разбить морду" российскому журналисту.
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После этого корреспондент предложил Березе пообщаться на английском. В ответ на это нардеп начал кричать оскорбления в адрес русских и российского правительства, попутно допуская грамматические ошибки.
На инцидент отреагировал журналист Евгений Попов, жену которого Ольгу Скабееву неоднократно оскорблял Береза.
"Не предлагаю вам его ненавидеть. Он не заслужил ваших чувств. Информирую. С такой украинской властью сейчас имеет дело наша страна", — написал Попов в твиттере, назвав Березу "фриком".
Накануне депутат прервал прямое включение Скабеевой из ПАСЕ. Он начал задавать журналистке вопросы личного характера и оскорбил ее мужа.
Это не первый подобный инцидент с участием Березы. В январе он помешал Скабеевой взять интервью у вице-спикера Рады Ирины Геращенко и толкнул российскую журналистку, а позже заявил, что извиняться ему не за что.
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