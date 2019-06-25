Оскорбивший Скабееву украинский депутат устроил истерику в ПАСЕ

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Депутат Верховной рады и представитель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Борислав Береза неадекватно отреагировал на попытки российских журналистов взять у него интервью. Соответствующее видео появилось на YouTube.

Корреспондент Первого канала Тимур Сиразиев застал Березу во время разговора с украинскими СМИ. При этом депутат говорил по-русски. Когда Сиразиев обратился к нему, тот тут же перешел на украинский, пригрозив "разбить морду" российскому журналисту.

После этого корреспондент предложил Березе пообщаться на английском. В ответ на это нардеп начал кричать оскорбления в адрес русских и российского правительства, попутно допуская грамматические ошибки.

На инцидент отреагировал журналист Евгений Попов, жену которого Ольгу Скабееву неоднократно оскорблял Береза.

"Не предлагаю вам его ненавидеть. Он не заслужил ваших чувств. Информирую. С такой украинской властью сейчас имеет дело наша страна", — написал Попов в твиттере, назвав Березу "фриком".

Накануне депутат прервал прямое включение Скабеевой из ПАСЕ. Он начал задавать журналистке вопросы личного характера и оскорбил ее мужа.