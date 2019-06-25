Медведев призвал исправить ситуацию с выплатами субсидий семьям в регионах

ГОРКИ, 25 июн - РИА Новости. Не все субсидии регионам на выплаты при рождении третьего и последующего ребенка заработали в полную меру, нужно исправлять ситуацию, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании, посвященном вопросам достижения национальных целей развития РФ в сфере демографии.

"Субсидии регионам на выплаты при рождении третьего и последующих детей - не все они заработали в полную меру, это обсуждалось, в том числе недавно, на прямой линии с президентом. Естественно, что нужно принимать решения для того, чтобы ситуацию исправить", - сказал Медведев.