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РИА Новости

Медведев призвал исправить ситуацию с выплатами субсидий семьям в регионах

Вчера, 15:30
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о целях развития в сфере демографии. 25 июня 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о целях развития в сфере демографии. 25 июня 2019
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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ГОРКИ, 25 июн - РИА Новости. Не все субсидии регионам на выплаты при рождении третьего и последующего ребенка заработали в полную меру, нужно исправлять ситуацию, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании, посвященном вопросам достижения национальных целей развития РФ в сфере демографии.
"Субсидии регионам на выплаты при рождении третьего и последующих детей - не все они заработали в полную меру, это обсуждалось, в том числе недавно, на прямой линии с президентом. Естественно, что нужно принимать решения для того, чтобы ситуацию исправить", - сказал Медведев.
Депутат Госдумы от ЛПДР Александр Шерин
9 апреля, 11:22
В Госдуму внесен проект о субсидиях в селах для семей с 7 и более детьми
По его словам, демографические проблемы, которые существуют в России, характерны и для других стран, и "универсального рецепта не найдено", тем не менее, "работать в этом направлении необходимо".
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Дмитрий МедведевРоссияОбщество
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