В Тюменской области создадут два виртуальных концертных зала

ТЮМЕНЬ, 25 июн – РИА Новости. Правительство Тюменской области в рамках национального проекта "Культура" выделит около двух миллионов рублей на закупку оборудования для создания виртуальных концертных залов в Тюмени и Ишиме, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Соответствующее распоряжение подписал губернатор Тюменской области Александр Моор. На выделенные средства будут обустроены виртуальные концертные залы в тюменском центре культуры и искусств "Современник" и в Ишимском городском культурном центре", - уточнил собеседник агентства.

По его словам, учреждения культуры региона развивают новые форматы работы с использованием цифровых технологий. Только в прошлом году состоялись 22 онлайн-трансляции концертов и спектаклей из Тюменской филармонии и театров Тюмени и Тобольска. Весной 2019 года Тюменская область вошла в перечень победителей конкурсного отбора Министерства культуры РФ на получение межбюджетного трансферта для создания виртуальных концертных залов