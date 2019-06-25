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РИА Новости
Тюменская область

В Тюменской области создадут два виртуальных концертных зала

Вчера, 15:23
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВиды Тюмени
Виды Тюмени
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ТЮМЕНЬ, 25 июн – РИА Новости. Правительство Тюменской области в рамках национального проекта "Культура" выделит около двух миллионов рублей на закупку оборудования для создания виртуальных концертных залов в Тюмени и Ишиме, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Соответствующее распоряжение подписал губернатор Тюменской области Александр Моор. На выделенные средства будут обустроены виртуальные концертные залы в тюменском центре культуры и искусств "Современник" и в Ишимском городском культурном центре", - уточнил собеседник агентства.

По его словам, учреждения культуры региона развивают новые форматы работы с использованием цифровых технологий. Только в прошлом году состоялись 22 онлайн-трансляции концертов и спектаклей из Тюменской филармонии и театров Тюмени и Тобольска. Весной 2019 года Тюменская область вошла в перечень победителей конкурсного отбора Министерства культуры РФ на получение межбюджетного трансферта для создания виртуальных концертных залов
"К старту национальных проектов Тюменская область уже наработала определенный опыт и имеет достаточно сильные позиции. Мы максимально включились в национальные проекты в 2018 году и используем их потенциал для сохранения высоких темпов экономического роста и достижения поставленных целей в социальной сфере. Все национальные проекты тесно переплетены друг с другом. Отдача от них должна быть не в отдельных отраслевых достижениях, а иметь кумулятивный эффект", – сказал глава региона Александр Моор.
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Тюменская областьОбщество
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