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РИА Новости

Евкуров уверен, что подписанное с Чечней соглашение о границе необходимо

Вчера, 15:12
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© Фото : официальная страница главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова во ВКонтактеГлава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время подписания соглашения о границе
Глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время подписания соглашения о границе
© Фото : официальная страница главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова во ВКонтакте
Глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время подписания соглашения о границе. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 25 июн – РИА Новости. Подавший прошение об отставке глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил, что подписанное соглашение о границе с Чечней было необходимым шагом для укрепления взаимоотношений между республиками.
В понедельник Евкуров в эфире Национальной телерадиокомпании Ингушетии объявил, что попросит президента досрочно отправить его в отставку с поста главы республики. Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что это не было сюрпризом для Кремля, обращение Евкурова будет своевременно рассмотрено президентом, и он объявит о своем решении.
Местный житель возле селения Даттых в Сунженском районе Ингушетии
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"Граница с Чечней должна была быть. Это ответственность моя и (главы Чечни) Рамзана Кадырова. Мы знали, что последуют разговоры. Несмотря на это мы, как два брата, сели и подписали соглашение, и после определения границы вопросов не возникало", - процитировали РИА Новости в пресс-службе Евкурова его слова на заседании правительства региона во вторник.
Соглашение о границе между Чечней и Ингушетией, предусматривающее равноценный обмен территориями, Кадыров и Евкуров подписали 26 сентября 2018 года. Парламенты двух республик утвердили его. Это вызвало в Ингушетии волну протестов несогласных с установленными границами. В Конституционном суде Ингушетии впоследствии решили, что договор может быть утвержден только по результатам референдума. Вопрос был передан на рассмотрение федерального Конституционного суда, который 6 декабря признал соглашение об установлении границы между двумя субъектами соответствующим Конституции России.
Глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров
Вчера, 14:23
Евкуров заявил, что принял решение об отставке не под давлением оппозиции
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Юнус-Бек ЕвкуровИнгушетияЧечняРоссияОбщество
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