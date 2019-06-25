Евкуров уверен, что подписанное с Чечней соглашение о границе необходимо

НАЛЬЧИК, 25 июн – РИА Новости. Подавший прошение об отставке глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил, что подписанное соглашение о границе с Чечней было необходимым шагом для укрепления взаимоотношений между республиками.
В понедельник Евкуров в эфире Национальной телерадиокомпании Ингушетии объявил, что попросит президента досрочно отправить его в отставку с поста главы республики. Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что это не было сюрпризом для Кремля, обращение Евкурова будет своевременно рассмотрено президентом, и он объявит о своем решении.
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"Граница с Чечней должна была быть. Это ответственность моя и (главы Чечни) Рамзана Кадырова. Мы знали, что последуют разговоры. Несмотря на это мы, как два брата, сели и подписали соглашение, и после определения границы вопросов не возникало", - процитировали РИА Новости в пресс-службе Евкурова его слова на заседании правительства региона во вторник.
Соглашение о границе между Чечней и Ингушетией, предусматривающее равноценный обмен территориями, Кадыров и Евкуров подписали 26 сентября 2018 года. Парламенты двух республик утвердили его. Это вызвало в Ингушетии волну протестов несогласных с установленными границами. В Конституционном суде Ингушетии впоследствии решили, что договор может быть утвержден только по результатам референдума. Вопрос был передан на рассмотрение федерального Конституционного суда, который 6 декабря признал соглашение об установлении границы между двумя субъектами соответствующим Конституции России.