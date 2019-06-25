Евкуров уверен, что подписанное с Чечней соглашение о границе необходимо

Глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время подписания соглашения о границе. Архивное фото

Глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время подписания соглашения о границе

НАЛЬЧИК, 25 июн – РИА Новости. Подавший прошение об отставке глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил, что подписанное соглашение о границе с Чечней было необходимым шагом для укрепления взаимоотношений между республиками.

В понедельник Евкуров в эфире Национальной телерадиокомпании Ингушетии объявил, что попросит президента досрочно отправить его в отставку с поста главы республики. Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что это не было сюрпризом для Кремля, обращение Евкурова будет своевременно рассмотрено президентом, и он объявит о своем решении.

"Граница с Чечней должна была быть. Это ответственность моя и (главы Чечни) Рамзана Кадырова. Мы знали, что последуют разговоры. Несмотря на это мы, как два брата, сели и подписали соглашение, и после определения границы вопросов не возникало", - процитировали РИА Новости в пресс-службе Евкурова его слова на заседании правительства региона во вторник.