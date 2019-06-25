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РИА Новости
Тверская область

Руденя передал Путину благодарность от "Вагонзавода" за заказы

Вчера, 15:01
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© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя передал президенту РФ Владимиру Путину благодарность от "Вагонзавода", который в свое время посещал глава государства, за обеспечение предприятия заказами, завод уже загружен на среднесрочную перспективу.
Путин во вторник провел рабочую встречу с руководителем Тверской области, в ходе которой обсуждалось социально-экономическое положение в регионе. Стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля. Руденя, в частности, проинформировал президента, что в промышленном производстве региону удалось обеспечить достаточно уверенный рост.
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"Если посмотреть, то у нас динамика промышленного производства опережает общероссийскую, у нас несколько предприятий, в том числе "Вагонзавод" ("Тверской вагоностроительный завод"), который вы посещали, они просили передать слова благодарности за заказы", - сообщил глава региона.
Путин уточнил: "Загружены?".
"Они не просто загружены, они загружены практически на среднесрочную перспективу. У них полная уверенность на 8–11 лет", - подчеркнул Руденя.
Губернатор сообщил также о "небольшом, но уверенном" индексе производства сельскохозяйственной продукции в области, отметил достаточно устойчивые показатели динамики регионального валового продукта. По его словам, наблюдается и рост оборота розничной продукции.
1102016
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Тверская областьИгорь РуденяВладимир ПутинТверская областьЭкономика
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