Руденя передал Путину благодарность от "Вагонзавода" за заказы

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя передал президенту РФ Владимиру Путину благодарность от "Вагонзавода", который в свое время посещал глава государства, за обеспечение предприятия заказами, завод уже загружен на среднесрочную перспективу.

Путин во вторник провел рабочую встречу с руководителем Тверской области, в ходе которой обсуждалось социально-экономическое положение в регионе. Стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля. Руденя, в частности, проинформировал президента, что в промышленном производстве региону удалось обеспечить достаточно уверенный рост.

"Если посмотреть, то у нас динамика промышленного производства опережает общероссийскую, у нас несколько предприятий, в том числе "Вагонзавод" ("Тверской вагоностроительный завод"), который вы посещали, они просили передать слова благодарности за заказы", - сообщил глава региона.

Путин уточнил: "Загружены?".

"Они не просто загружены, они загружены практически на среднесрочную перспективу. У них полная уверенность на 8–11 лет", - подчеркнул Руденя.