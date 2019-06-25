Под Волгоградом водитель легковушки погиб при столкновении с автобусом

ВОЛГОГРАД, 25 июн - РИА Новости. Пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем, водитель которого погиб на месте ДТП под Волгоградом, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Волгоградской области.

По информации ведомства, в Светлоярском районе столкнулись автобус №127 "Волгоград - СНТ "Химик" и автомобиль Lifan. В автобусе, по данным полиции, находилось около 30 человек.

"Погиб водитель легкового автомобиля. Уточняется информация о пострадавших среди пассажиров автобуса", - сообщили РИА Новости в полиции.