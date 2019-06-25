Кузнецова попросила СК заняться детдомами-интернатами

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась во вторник к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и его коллегам в субъектах России с просьбой обратить внимание на детские дома-интернаты, где в ходе проверок и мониторинга омбудсмена было выявлено множество нарушений прав детей.

"Я обращаюсь к Александру Ивановичу (Бастрыкину – ред.), его коллегам в субъектах РФ, руководителям следственных управлений – обратить внимание на детские дома-интернаты. Информации из них приходит меньше всего. К сожалению, мониторинг и наши проверки детских домов-интернатов выявили целый спектр нарушений. Мы могли смотреть лишь то, что лежало на поверхности", - сказала Кузнецова на селекторном совещании с представителями следственных органов в СК РФ.

"Особо обратила наше внимание именно тема обеспечения права детей на здоровье. К сожалению, именно в этой теме находится особенно большой клубок проблем. Здесь без специалистов, без докторов разобраться сложно. Мы брали с собой докторов, они смотрели, каким образом и просрочиваются операции и не выполняется реабилитационный порядок. А эти дети могли бы, как ни странно, может быть учиться где-то в кадетских училищах, потому что некоторые проблемы, которые сегодня видят доктора, если бы они вовремя были устранены, ребенок был бы полностью здоров", - добавила уполномоченный.