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РИА Новости

Кузнецова попросила СК заняться детдомами-интернатами

Вчера, 14:47
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© РИА Новости / Алексей КуденкоУполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась во вторник к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и его коллегам в субъектах России с просьбой обратить внимание на детские дома-интернаты, где в ходе проверок и мониторинга омбудсмена было выявлено множество нарушений прав детей.
"Я обращаюсь к Александру Ивановичу (Бастрыкину – ред.), его коллегам в субъектах РФ, руководителям следственных управлений – обратить внимание на детские дома-интернаты. Информации из них приходит меньше всего. К сожалению, мониторинг и наши проверки детских домов-интернатов выявили целый спектр нарушений. Мы могли смотреть лишь то, что лежало на поверхности", - сказала Кузнецова на селекторном совещании с представителями следственных органов в СК РФ.
Уполномоченный подготовила обращение к Бастрыкину с перечнем всех выявленных нарушений. По словам омбудсмена, одной из главных проблем в детских домах-интернатах является нарушение прав детей на здоровье.
"Особо обратила наше внимание именно тема обеспечения права детей на здоровье. К сожалению, именно в этой теме находится особенно большой клубок проблем. Здесь без специалистов, без докторов разобраться сложно. Мы брали с собой докторов, они смотрели, каким образом и просрочиваются операции и не выполняется реабилитационный порядок. А эти дети могли бы, как ни странно, может быть учиться где-то в кадетских училищах, потому что некоторые проблемы, которые сегодня видят доктора, если бы они вовремя были устранены, ребенок был бы полностью здоров", - добавила уполномоченный.
Ранее Кузнецова обращалась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь в реформировании детских домов-интернатов.
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