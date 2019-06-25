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РИА Новости

ПСБ ожидает получить капитал в рамках передачи кредитов ОПК до конца года

Вчера, 14:29
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВывеска одного из отделений "Промсвязьбанка" в Москве
Вывеска одного из отделений Промсвязьбанка в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 25 июн - РИА Новости. Промсвязьбанк рассчитывает, что передача капитала в рамках передачи кредитов оборонно-промышленного комплекса в ПСБ от других банков состоится до конца года, сообщил журналистам глава кредитной организации Петр Фрадков.

"По существующему законодательству, которое было разработано специально для того, чтобы реализовывать подобного рода мероприятия, мы к концу года, я думаю, должны получить, соответственно, и инструменты капитала", - сказал он в кулуарах международного военно-технического форума "Армия-2019".

По словам Фрадкова, в настоящее время такая работа ведётся совместно с ЦБ РФ и Минфином. "Прорабатываются схемы и механизмы, они есть. Думаю, что до конца года мы этот процесс завершим", - добавил он.
Промсвязьбанк с конца 2017 года проходил процедуру санации через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора, созданного Банком России. Сейчас на базе Промсвязьбанка создан опорный банк для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.
Отделение Промсвязьбанка в Москве
17 июня, 11:08
Промсвязьбанк проведет на "Армии-2019" круглый стол с предприятиями ОПК
Единственным акционером банка является Росимущество. По оценке Минфина РФ, Промсвязьбанку могут перейти кредиты оборонных предприятий от других банков на общую сумму до 1 триллиона рублей вместе с соответствующим капиталом.
МИА "Россия сегодня" является официальным информационным агентством форума "Армия-2019", участие в котором принимают делегации из 120 стран.
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Форум "Армия-2019"Новости компаний - Экономика
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