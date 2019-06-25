ПСБ ожидает получить капитал в рамках передачи кредитов ОПК до конца года

Вывеска одного из отделений "Промсвязьбанка" в Москве

ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 25 июн - РИА Новости. Промсвязьбанк рассчитывает, что передача капитала в рамках передачи кредитов оборонно-промышленного комплекса в ПСБ от других банков состоится до конца года, сообщил журналистам глава кредитной организации Петр Фрадков.

"По существующему законодательству, которое было разработано специально для того, чтобы реализовывать подобного рода мероприятия, мы к концу года, я думаю, должны получить, соответственно, и инструменты капитала", - сказал он в кулуарах международного военно-технического форума "Армия-2019".

По словам Фрадкова, в настоящее время такая работа ведётся совместно с ЦБ РФ и Минфином. "Прорабатываются схемы и механизмы, они есть. Думаю, что до конца года мы этот процесс завершим", - добавил он.

Промсвязьбанк с конца 2017 года проходил процедуру санации через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора, созданного Банком России. Сейчас на базе Промсвязьбанка создан опорный банк для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.

Единственным акционером банка является Росимущество. По оценке Минфина РФ, Промсвязьбанку могут перейти кредиты оборонных предприятий от других банков на общую сумму до 1 триллиона рублей вместе с соответствующим капиталом.