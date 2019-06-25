У восьми шедевров Лувра появится запах

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Французские парфюмеры создали запахи к восьми картинам и скульптурам Лувра, Французские парфюмеры создали запахи к восьми картинам и скульптурам Лувра, сообщает Huffingtonpost.

Результатом сотрудничества парфюмеров и крупнейшего парижского музея стали восемь флаконов, которые будут представлены с 3 июля по 6 января в павильоне XIX века на главной аллее, ведущей к Лувру.

Запахи позволят посетителям "по-новому открыть для себя шедевры", - пояснил Адель Зиан, директор музея по внешним связям.