У восьми шедевров Лувра появится запах

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Французские парфюмеры создали запахи к восьми картинам и скульптурам Лувра, сообщаетHuffingtonpost.
Результатом сотрудничества парфюмеров и крупнейшего парижского музея стали восемь флаконов, которые будут представлены с 3 июля по 6 января в павильоне XIX века на главной аллее, ведущей к Лувру.
Запахи позволят посетителям "по-новому открыть для себя шедевры", - пояснил Адель Зиан, директор музея по внешним связям.
Парфюм появится у "Купальщицы" и "Большой Одалиски" Энгра, "Разговора в парке" Гейнсборо, "Святого Иосифа-плотника" Латура, "Задвижки" Фрагонара и у трех скульптур: "Ники Самофракийской", "Нимфы, ужаленной скорпионом" Бартолини и, конечно, "Венеры Милосской".