Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-25T22:05Z
https://ria.ru/20190625/1555894286.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Дипломат объяснил, почему в Сирии задерживают иорданцев

Вчера, 14:24
266
АММАН, 25 июн – РИА Новости. Сирийские власти задерживают иорданцев в рамках принятых в стране мер безопасности, при этом тема в СМИ раздута, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах САР в Иордании Айман Аллюш.
МИД Иордании сообщал в апреле, что сирийские власти задержали с октября более 30 граждан королевства, посещавших САР с целью туризма или посещения родственников. В связи с ситуацией МИД королевства вызывал Аллюша как минимум четыре раза и выражал "недовольство правительства в связи с повторяющимися задержаниями иорданских граждан без объяснения причин".
Аллюш посетовал, что в сообщениях по этой теме много "преувеличений".
"Естественно, что Сирия предпринимает меры безопасности, особенно ввиду наличия большого числа террористов-иорданцев, попавших в Сирию за годы войны. Такие же меры приняты во всех странах мира, при этом иорданская сторона задержала гораздо больше сирийцев", - заявил Аллюш.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
По его словам, данная тема обсуждается не через СМИ, а по дипломатическим каналам. Аллюш рассказал, что атташе по торговле посольства США в Аммане угрожал иорданским бизнесменам санкциями за торговлю с Сирией.
"В любом случае, мы считаем, что тема задержанных была выдвинута на первый план для того, чтобы скрыть угрозы атташе по торговле (посольства США – ред.) в адрес всех, кто взаимодействует с Сирией. Кроме того, это сделано с целью показать, что недостаточное развитие отношений с САР связано якобы с темой задержанных иорданцев, а не санкциями США или угрозами атташе", - отметил Аллюш.
401000
Обсудить 0
СирияИорданияВ мире
Рекомендуем
Сирия не откажется от союза с Ираном ради членства в ЛАГ, заявил дипломат
РИА
Новости
Участники трехсторонних переговоров по Сирии в Иерусалиме. 25 июня 2019
Болтон назвал трехсторонние консультации с Россией и Израилем продуктивными
Участники трехсторонних переговоров по Сирии в Иерусалиме. 25 июня 2019
Патрушев, Болтон и Бен-Шаббат завершили переговоры по Сирии
Участники трехсторонних переговоров по Сирии в Иерусалиме. 25 июня 2019
Патрушев призвал отменить санкции против компаний, которые работают в Сирии
Лента
новостей
Дипломат: честное рассмотрение палестинской проблемы невозможно без Сирии
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Постпред США в НАТО раскритиковала правила ЕС по оборонным проектам
Президент РФ В. Путин встретился в Сочи с госсекретарем США М. Помпео и главой МИД РФ С. Лавровым
В индийской столице прошли протесты против визита Помпео
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мальдивской Республики Абдулла Шахид во время встречи в Москве. 25 июня 2019
Глава МИД Мальдив оценил знание Лавровым сингальского языка
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху оценил консультации глав Совбезов России, США и Израиля
Эмблема НАТО
В НАТО не получили ответа от России о дате СРН, заявила постпред США
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
В МИД рассказали о ситуации в ПАСЕ
Участники трехсторонних переговоров по Сирии в Иерусалиме. 25 июня 2019
Патрушев назвал заявления об атаке на танкеры непрофессиональными
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на деловом завтраке в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. 16 февраля 2019
Глава МИД Германии приветствовал участие делегации России в ПАСЕ
Свято-Георгиевский храм канонической УПЦ в селе Кульчин в Волынской области
Кипрская церковь подаст иск в ЕСПЧ в поддержку УПЦ
Владимир Джабаров
Сенатор: Россия не вернется к выполнению ДРСМД из-за угроз НАТО
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:06Число стоящих на учете наркоманов в России сократилось за год на 8%
03:00"Чумовой интернет": как в глухой тайге ловят Wi-Fi
02:50СМИ: шефа протокола Трампа отстранили от службы в преддверии саммита G20
02:40Защита Никулина обжалует решение суда в США допустить его к процессу
02:15Экс-главе компании, строившей космодром Восточный, дали два года условно
02:09Соединения и воинские части ВВО выполняют учебно-боевые задачи в Бурятии
02:07Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
02:00Пушков высмеял реакцию МИД Украины на возвращение России в ПАСЕ
01:46В Бразилии отказались освободить экс-президента Лулу да Силва
01:35Сан-Франциско стал первым городом в США, где запретили электронные сигареты
01:33В Ростовской области ликвидировали пожар в ангарах
01:31США выделят средства на постройку шести складов боеприпасов на Украине
01:20Всеобщая забастовка частично парализовала Уругвай
01:12США отвергли обвинения в создании помех для доставки гумпомощи в Рукбан
01:05Boeing завершила испытания парашютной системы космической капсулы Starliner
01:02В Ростовской области локализовали возгорание в ангарах
00:59ПАСЕ обсудит полномочия российской делегации
00:57МИД Грузии сожалеет в связи с возвращением России в ПАСЕ
00:50В мексиканском городе два человека погибли из-за обрушившейся бури
00:36В поле в Ростовской области загорелись два ангара
Лента новостейМолния