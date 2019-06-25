Дипломат объяснил, почему в Сирии задерживают иорданцев

АММАН, 25 июн – РИА Новости. Сирийские власти задерживают иорданцев в рамках принятых в стране мер безопасности, при этом тема в СМИ раздута, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах САР в Иордании Айман Аллюш.

МИД Иордании сообщал в апреле, что сирийские власти задержали с октября более 30 граждан королевства, посещавших САР с целью туризма или посещения родственников. В связи с ситуацией МИД королевства вызывал Аллюша как минимум четыре раза и выражал "недовольство правительства в связи с повторяющимися задержаниями иорданских граждан без объяснения причин".

Аллюш посетовал, что в сообщениях по этой теме много "преувеличений".

"Естественно, что Сирия предпринимает меры безопасности, особенно ввиду наличия большого числа террористов-иорданцев, попавших в Сирию за годы войны. Такие же меры приняты во всех странах мира, при этом иорданская сторона задержала гораздо больше сирийцев", - заявил Аллюш.

По его словам, данная тема обсуждается не через СМИ, а по дипломатическим каналам. Аллюш рассказал, что атташе по торговле посольства США в Аммане угрожал иорданским бизнесменам санкциями за торговлю с Сирией.