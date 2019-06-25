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РИА Новости
Липецкая область

Более 270 дворов и детских площадок благоустроят в Липецкой области

Вчера, 14:22
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© Fotolia / Mikhail MarkovskiyКомсомольский пруд с фонтанами в Липецке
Комсомольский пруд с фонтанами в Липецке
© Fotolia / Mikhail Markovskiy
ЛИПЕЦК, 25 июн – РИА Новости. В городах и селах Липецкой области в рамках региональной программы "Год детских площадок" будет построено 211 детских площадок и благоустроено 60 дворов, ранее предполагалось соорудить и обустроить 150 таких объектов, заявленных ранее, сообщили в пресс-службе администрации.
Программа "Год детских площадок" стартовала в области в мае по инициативе врио главы региона Игоря Артамонова. С учетом просьб и обращений со стороны жителей Липецкой области она расширена. Площадки будут обустраиваться и рядом с многоквартирными домами, и в частном секторе. В связи с этим разработано несколько вариантов их оформления, в зависимости от размеров и специфики территорий. При этом будет учитываться и мнение жителей дворов. Финансировать строительство детских площадок и благоустройство дворовых территорий предполагается из бюджетов регионального и муниципальных уровней.

"У нас очень большие проблемы с состоянием детских площадок. В некоторых населённых пунктах подобных объектов вообще нет. Нужно сделать удобными для людей места их досуга, детские и спортивные площадки, сами города и села",- цитирует пресс-служба слова Артамонова.

Для всех предложений и замечаний со стороны жителей и всех, кто интересуется строительством детских площадок, организована горячая линия, а также создан сайт, где представлена подробная карта объектов с адресами, готовых к благоустройству.
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