Более 270 дворов и детских площадок благоустроят в Липецкой области

Программа "Год детских площадок" стартовала в области в мае по инициативе врио главы региона Игоря Артамонова. С учетом просьб и обращений со стороны жителей Липецкой области она расширена. Площадки будут обустраиваться и рядом с многоквартирными домами, и в частном секторе. В связи с этим разработано несколько вариантов их оформления, в зависимости от размеров и специфики территорий. При этом будет учитываться и мнение жителей дворов. Финансировать строительство детских площадок и благоустройство дворовых территорий предполагается из бюджетов регионального и муниципальных уровней.