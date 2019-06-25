На Вологодчине откроют четыре центра по проекту "Учитель будущего"

ВОЛОГДА, 25 июн – РИА Новости. Три центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов и центр оценки их квалификации откроют в Вологодской области в 2019 году по региональной программе "Учитель будущего" в рамках национального проекта "Образование", сообщил на оперативном совещании заместитель губернатора области Олег Васильев.

"Вологодская область вошла в число 11 субъектов, которые победили во всероссийском конкурсе проекта "Учитель будущего" и получили право на субсидию из средств федерального бюджета", - пояснил Васильев.

В текущем году на создание и оснащение всех четырех центров выделено 90 миллионов рублей: 86,2 миллиона рублей из федерального бюджета, 3,6 миллиона - из областного, а также один миллион рублей - из внебюджетных источников. Центры повышения профессионального мастерства будут созданы в крупных городах региона: Вологде, Череповце и Великом Устюге, а центр оценки профессионального мастерства – в областной столице.

"Создав этот центр, мы одними из первых в стране получим специализированную организацию, которая профессионально занимается оценкой в сфере образования", - сказал Васильев.